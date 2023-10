UICLAP atinge a marca de 1,8 milhões de reais em direitos autorais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

A UICLAP, plataforma de publicação e venda de livros físicos, atingiu a marca de 1,8 milhões de reais em direitos autorais repassados aos autores. A startup, fundada em 2020 por Betinho Saad e Rui Kuroki, atua com a publicação de livros com a impressão sob demanda das obras. Para se ter uma ideia, a plataforma conta hoje com mais de 13,5 mil escritores publicados, mais de 33 mil livros publicados e faturamento médio de 8 milhões de reais.

Além de ajudar muitas pessoas a publicar seus livros, a startup também se propõe a ser uma alternativa de redução de custo e serviços para as editoras: como as obras são impressas sob demanda, as editoras não precisam manter obras em estoque e conseguem direcionar as publicações conforme a demanda dos leitores. Elas também não precisam estar em vários marketplaces, nem ter um e-commerce próprio, porque a startup já tem conta em plataformas como a Amazon, possuindo ainda um site próprio, onde também realiza as vendas.

As editoras realizam o upload dos livros prontos e diagramados, com arte e marcas próprias. Para completar, assim como os autores, as editoras estabelecem o valor que desejam receber por exemplar. Hoje, são mais de 200 editoras inscritas na plataforma, que vendem dezenas de títulos, somando quase 1 milhão de reais em vendas pela UICLAP. Atualmente, elas já representam 10% do total comercializado dentro da plataforma.

“As grandes editoras têm um grande problema com os livros de cauda longa – long tail – que são aqueles que apresentam uma explosão de vendas no início, após o lançamento, e depois passam a vender ocasionalmente. Para atender esta demanda, normalmente era necessário manter alguns livros estocados. Com a impressão sob demanda, isso não é mais necessário e o problema fica resolvido”, afirma Betinho Saad, CEO da UICLAP.

A UICLAP foi fundada quando o empreendedor notou algumas das principais dores do mercado editorial. Betinho viu a notícia que a Amazon foi uma das primeiras empresas a atingir um trilhão de dólares de valuation. Ao mesmo tempo, viu que as empresas do mercado editorial estavam enfrentando dificuldades. Com isso, passou a pesquisar o setor, percebendo as principais carências e necessidades. A fim de oferecer a oportunidade de publicar livros fisicamente, Saad se uniu a Rui Kuroki para fundar a UICLAP em novembro de 2019, usando a tecnologia como diferencial no negócio.