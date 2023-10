Black Friday: redes sociais influenciam na decisão de compra dos consumidores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

Como parte do cotidiano da maior parte da população, as redes sociais não apenas conectam amigos e familiares, mas também influenciam as decisões de compra. É o que indica a pesquisa realizada pela All In e Opinion Box neste ano, que mostra que 74% dos consumidores brasileiros usam as redes sociais para obter informações sobre produtos e serviços com frequência.

Além disso, dentre eles, 43% concordaram parcial ou totalmente que desistem de comprar quando a empresa não tem uma rede social ativa, fator que mostra como as redes sociais influenciam as decisões de compra e como as marcas interagem com seus públicos.

A Black Friday nas redes sociais

Os consumidores estão mais positivos e confiantes. Segundo a pesquisa sobre a Black Friday deste ano, realizada pela Offerwise e encomendada pelo Google, 1 em cada 2 brasileiros estão apostando na melhora da economia e 68% apostam no aumento do poder de compra. Além do mais, o número de compradores online aumentou em 6% no primeiro semestre de 2023, fator relevante para as empresas, que devem estar preparadas para aproveitar o evento comercial.

Mas vale lembrar que as vendas nas redes sociais não acontecem por acaso. Definir uma boa estratégia de engajamento é o que vai resultar no alcance de novas pessoas, sendo um dos principais fatores para a conversão das vendas, explica Mónica Medina, especialista em Marketing e Country Manager da LiveDune, plataforma de gerenciamento de redes sociais.

Uma outra pesquisa da Opinion Box mostrou que 82% dos brasileiros seguem alguma empresa ou marca no Instagram. Porém, manter uma presença ativa nas redes sociais requer um bom planejamento de marketing. “Ele permite melhorar a estratégia, dando mais foco ao time para que os esforços tragam ainda mais resultados, com ações mais assertivas. Ter objetivos claros e definidos, consistência e olhar de perto para a concorrência, são chaves para se ter sucesso nas redes sociais”, explica Mónica.

O gerenciamento das redes sociais

Como a análise dos dados desempenha um papel fundamental no planejamento das redes sociais, as empresas estão utilizando ferramentas para gerenciá-las. Através delas, é possível entender o que funciona e o que não funciona para o público-alvo, permitindo que ajustem suas abordagens em tempo real.

As plataformas de gerenciamento de redes sociais são ferramentas que otimizam o tempo dos profissionais de marketing. As empresas conseguem analisar os dados, realizar comparativos com a concorrência, programar postagens, acompanhar as interações com os seguidores e exportar relatórios com essas ferramentas. Ao economizar tempo e recursos, as empresas podem se concentrar na criação de conteúdo de qualidade e no engajamento com os clientes.

Além disso, as plataformas de gerenciamento de redes sociais fornecem informações sobre a performance dos conteúdos publicados, ajudando as marcas a compreenderem quais postagens funcionam melhor, quando postar e como os seguidores reagem ao conteúdo.

“Mais importante do que a coleta de dados, é a análise que é feita. As plataformas de gerenciamento, nesse ponto, otimizam o processo por conta da linha de construção em que os dados são apresentados, que é um ponto que impacta muito na correria do dia a dia, principalmente em momentos de alto volume de vendas, como na Black Friday”, comenta a Country Manager da LiveDune.