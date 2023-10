Cloudflare expande operações no México aproveitando o crescimento de sua infraestrutura e base de clientes

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2023.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder em nuvem de conectividade, anunciou hoje sua expansão no mercado mexicano como parte do seu compromisso na América Latina. O México representa uma presença cada vez maior da equipe da Cloudflare, com investimento na infraestrutura local e foco em clientes e parceiros na região. A equipe da Cloudflare no México ajudará a empresa a adquirir e oferecer suporte a clientes, aumentar o reconhecimento da marca e recrutar novos talentos. A empresa investiu pela primeira vez no país em 2014, quando expandiu sua rede para a América Latina, e desde então tem disponibilizado sua infraestrutura aos usuários da região.

“Os países latino-americanos possuem algumas das maiores populações digitais do mundo e temos visto importantes inovações e negócios nascidos no México. Há quase uma década, a Cloudflare investe na América Latina, implementando sua infraestrutura na região”, disse Michelle Zatlyn, cofundadora, presidente e COO da empresa. “Em todos os setores, a segurança cibernética e as operações de expansão estão na vanguarda. Com nossos serviços líderes em nuvem de conectividade, nossa equipe no México está comprometida em equipar nossos clientes e aprofundar nossas parcerias a nível local.”

Com quase 20% da operação da web atualmente na rede da Cloudflare, a empresa identificou e mitigou ataques em todo o México, garantindo que essas propriedades da internet permaneçam acessíveis e funcionem rapidamente mesmo em meio a ataques. As ameaçasàsegurança cibernética em todos os níveis, desde phishing a ataques DDoS, têm como alvo empresas de todos os tipos e portes. No terceiro trimestre de 2023, a Cloudflare bloqueou em média 115 milhões de ameaças cibernéticas diariamente no México. Ao analisar os setores em toda a região, as principais indústrias visadas incluem Telecomunicações, Vestuário e moda, Bens de consumo, Criptomoedas e Pessoal e recrutamento.

Atualmente, a rede mundial da Cloudflare abrange mais de 300 cidades em mais de 100 países, incluindo mais de 45 cidades na América Latina e Caribe, como Cidade do México e Querétaro, com planos de expansão adicionais. Só na América Latina e Caribe, a Cloudflare conta com a maior quantidade de pontos de presença SASE entre todos os fornecedores, prestando seus serviços de Zero Trust de maneira mais próxima dos usuários finais e reduzindo a latência indesejada.

“Estamos vendo uma adoção de tecnologia constante a alta no México, tanto por parte de grandes corporações quanto de pequenas e médias empresas, bem como de startups que impulsionam a inovação. A Cloudflare tem protegido, conectado e alavancado organizações da América Latina, revelando os benefícios dos serviços de nuvem consolidados”, comentou Carlos Torales, chefe de Vendas na América Latina da Cloudflare. “Estamos apostando no mercado e talento do México, expandindo nossas operações em meioàcrescente necessidade comercial da solução multifuncional da Cloudflare. As organizações estão operando com um número cada vez maior de programas que precisam ser rápidos e seguros, independentemente de onde seus usuários ou funcionários estejam.”

O México tem um dos maiores PIBs da América Latina e é apoiado por uma rede de tratados internacionais, como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Com um ecossistema digital em constante evolução no setor empresarial do México, a expansão da Cloudflare no México é evidente em um forte compromisso de apoiar o crescimento digital no México e encarar os desafios de segurança cibernética em constante evolução enfrentados por empresas de todos os portes.

Depoimentos de clientes e parceiros

A Cloudflare tem ajudado a proteger, conectar e alavancar organizações mexicanas há anos, incluindo clientes como a Caliente.mx, a principal plataforma de jogos on-line e apostas esportivas ao vivo do país. A Cloudflare também fez parceria com um dos maiores distribuidores do mundo, a TD Synnex, bem como com revendedores e integradores de sistemas globais como NTT e Sonda para fornecer soluções a clientes conjuntos na região.

“A Caliente é a plataforma número um de jogos on-line e apostas esportivas ao vivo e um dos 10 sites mais visitados no México. A Cloudflare ofereceu tudo que precisávamos. Não tivemos que fazer concessões. Foi uma solução holística com ferramentas otimizadas que atendeu todas as nossas necessidades, até servidores em cidades ao redor do México”, explicou Lior Gross, diretor de Desenvolvimento de Software da Caliente. “Queremos que a Cloudflare proteja todos os nossos sistemas internos. Esse forte compromisso de trabalhar no México é um dos motivos pelos quais estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar o uso das ferramentas da Cloudflare.”

“Distribuir soluções tecnológicas de liderança para atender o ecossistema de TI é fundamental para o que a TD Synnex faz e é por isso que temos parceria com a Cloudflare há anos. Eles continuam fornecendo segurança, desempenho e confiabilidade de primeira categoria na internet”, afirmou Marcos Murata, vice-presidente e gerente geral de Gerenciamento de Fornecedores do México, América Latina e Caribe da TD Synnex. “Juntos, equipamos empresas na América Latina e seus usuários no mundo inteiro. A Cloudflare administra uma das maiores redes do mundo com foco específico na América Latina e estamos entusiasmados por manter uma parceria contínua com elesàmedida que se expandem ainda mais no México.”

Para apoiar sua base de clientes atual e crescente, a Cloudflare possui colaboradores em todo o México e está ampliando a equipe com funções que vão de Vendas a Engenharia, com ambientes de trabalho virtuais e híbridos.

Para saber mais sobre a Cloudflare México, confira os recursos abaixo:

Sobre a Cloudflare

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é uma empresa com liderança em nuvem de conectividade. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada e mais completa de produtos nativos da nuvem e ferramentas de desenvolvimento para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela – desde grandes marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos do mundo todo.

Saiba mais sobre a nuvem de conectividade da Cloudflare em cloudflare.com/connectivity-cloud. Saiba mais sobre as últimas tendências e insights da internet em radar.cloudflare.com.

