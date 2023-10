EGAESE chega a 10ª edição e consolida sua história na gestão de ativos elétricos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

O futuro da gestão de ativos elétricos será debatido na 10ª edição do Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico, o EGAESE. No evento, haverá discussões sobre pautas relevantes do setor, como inteligência artificial, IoT, tecnologias que impulsionarão novas formas de gestão e suas influências sobre os profissionais do futuro e muito mais.

A gestão de ativos elétricos é uma metodologia que se baseia em um conjunto de normas que orientam empresas do setor elétrico com padrões internacionais para serem mais eficazes.

O EGAESE completará seu décimo ano e traz uma programação especial aos convidados, com o intuito de disseminar conhecimento de valor técnico, melhores práticas em gestão de ativos e relevância para todo o setor elétrico. “O conteúdo que será apresentado, certamente, trará impactos positivos nos resultados das empresas”, diz Marisa Zampolli, idealizadora do EGAESE.

De 23 a 26 de outubro, o EGAESE ocorrerá on-line. Nos dias 30 e 31, será realizado presencialmente, em São Paulo.

Importantes entidades do setor elétrico estarão presentes, como a ANEEL, o ONS, a ABRADEE, a ABRAGE e a ABRATE.

O EGAESE será patrocinado pelas empresas Eletrobras, CEMIG, CPFL Soluções, Enel São Paulo, AES Brasil, Taesa e Evoltz, que também serão representadas pelos seus executivos.

A ANEEL, a ABRATE, a CTG Brasil e a MM Soluções Integradas compõem o evento como apoio institucional.

Para mais informações, basta acessar www.egaese.com.br.

Informações à imprensa:

Flávia Mastrobuono – Diretora de Comunicação – [email protected] / [email protected] – (11 99917-9595)