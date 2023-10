Embratur lança Cadastro Nacional de Experiências Turísticas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) deu um grande passo em direção à promoção do turismo brasileiro no exterior com o lançamento do Cadastro de Experiências Turísticas, denominado CAÊ. Desenvolvida em parceria com a startup Destinos Inteligentes, que integra o programa de Aceleração EmbraturLab, essa plataforma visa fortalecer o turismo internacional e aprimorar a experiência dos turistas que visitam o País.

O CAÊ já está disponível para diversos segmentos do setor turístico, incluindo o setor público, agências de viagens, operadoras, receptivos, hotéis e restaurantes. A plataforma permite que essas entidades cadastrem suas experiências turísticas, fornecendo detalhes essenciais para a promoção internacional. Esses detalhes incluem indicadores de sustentabilidade e informações em línguas estrangeiras, que são cruciais para atrair viajantes internacionais.

Monica Samia, gerente de Experiências e Competitividade Internacional da Embratur, explicou a importância da plataforma: “Com os dados sistematizados, a Embratur irá analisar as informações coletadas, entender o que está pronto ou maduro para o mercado internacional e ativar essas experiências em todas as nossas ferramentas, sejam campanhas, feiras, famtours, press trips, entre outras.”

O lançamento oficial do CAÊ ocorreu durante o “Conexão Embratur”, que foi parte da 50ª ABAV Expo 2023, realizada no Rio de Janeiro. O workshop proporcionou uma visão abrangente das ações e atividades que a Embratur planeja realizar até o final de 2023 para promover o Brasil internacionalmente. Durante o evento, diretores, gerentes, coordenadores e colaboradores da agência conduziram painéis sobre tópicos como a Marca Brasil, mercados prioritários, dados e inovação, sustentabilidade, turismo de negócios e eventos.

Destinos Inteligentes, uma das oito startups de tecnologia do turismo que participam do programa Aceleração EmbraturLab, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do CAÊ. A EmbraturLab recomendou a empresa para disseminar o formulário de cadastro de experiências para sua base de agências de viagens. A equipe de desenvolvimento da Destinos Inteligentes propôs a utilização de sua plataforma já consolidada no mercado desde 2018, que poderia ser personalizada para atender às necessidades da Embratur.

Edimar Martins, CTO da Destinos Inteligentes, comentou sobre o desafio de desenvolver a plataforma customizada: “A Embratur aceitou, e o desafio foi entregar em 15 dias a plataforma customizada para ser distribuída aos seus DMCs – Destination Management Company – empresas de gerenciamento de destinos pudessem começar a cadastrar as experiências brasileiras. Nascia então o CAÊ, Cadastro Automático de Experiências.”

A plataforma CAÊ possui um painel de gestão que permite listar, visualizar, classificar e publicar as experiências cadastradas, bem como promovê-las internacionalmente. Além disso, a plataforma possibilita a comunicação com as Destination Management Companies (DMCs), fornecendo uma ferramenta poderosa para impulsionar o turismo internacional.

Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes, comemorou o sucesso do projeto: “O tempo de resposta e flexibilidade da plataforma Destinos Inteligentes foi essencial para o sucesso do projeto, firmando assim uma forte parceria tecnológica com a Embratur e a EmbraturLab.”

A Destinos Inteligentes já está em operação em 65 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. O objetivo desta parceria é fortalecer o turismo nacional, promovendo o Brasil como um destino turístico diversificado e atraente para viajantes de todo o mundo. Com o CAÊ, a Embratur está pronta para colocar na prateleira internacional as riquezas e experiências únicas que o Brasil tem a oferecer.

Aplicativo Apple Store e Google Play – http://www.destinosinteligentes.tur.br/app.html

Plataforma de Gestão Inteligente do Turismo: [email protected]

Website: http://www.destinosinteligentes.tur.br