Empresas do varejo se unem e criam “Projeto para a Nação”

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

Com o objetivo de ajudar na condução de pesquisas, desenvolvimento de estratégias, implementação de iniciativas e monitoramento na execução de projetos, 19 entidades e associações do varejo assinaram um documento denominado “Projeto para a Nação” durante o Latam Retail Show, organizado no final do mês de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo.

De acordo com os organizadores do “Projeto para a Nação”, que representa mais de 600 mil empresas do segmento do varejo, as propostas vão desde simplificação tributária a revisão de programas sociais.

“Trata-se de uma plataforma com 15 propostas nas áreas de economia, tributação, educação e bem-estar social, cujo objetivo é o de ser um roteiro sólido para o progresso econômico e social do Brasil”, explica Marcos Saad, um dos fundadores da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls) – uma das signatárias do documento.

Além da ABMalls, as entidades que assinaram o projeto são ABComm, ABEVD, ABF, Abiesv, Abit, ABMalls, ABMapro, Abióptica, Abrasel, ABVTEX, Afrac, ANR, CACB, CNDL, IDV, IFB, Lide, MBC e Sindusfarma.

Algumas das propostas de curto prazo sugeridas pelo documento incluem a simplificação tributária e a revisão dos programas sociais, com o objetivo de “desestimular a informalidade e aumentar a ocupação”. Além disso, o documento pede a simplificação regulatória e reforma do judiciário, para a celeridade de processos e aumento da confiança externa.

O site do projeto informa que, desde o início do ano de 2023, um grupo de entidades ligadas ao comércio, varejo e consumo já vinha se reunindo para desenvolver algumas dessas ações.

São 15 as propostas trazidas pelo documento, incluindo ampliação do acesso ao crédito para consumidores e empresas em bases competitivas, simplificação tributária, redução da cumulatividade e da informalidade e diversificação da matriz logística nacional com o apoio da iniciativa privada.