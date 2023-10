Estratégias digitais podem ajudar profissionais de saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

De acordo com o Sebrae, atualmente, é crucial que profissionais de saúde estejam atentos a estratégias que fortaleçam sua presença online. Manter perfis ativos nas redes sociais, desenvolver um site para apresentar informações pertinentes, enviar newsletter digital, entre outros, são algumas das ferramentas fundamentais para o contexto de crescimento por buscas relacionadas à saúde na internet.

Resultados recentes da pesquisa “Saúde do Brasileiro – 2023”, conduzida pela Hibou, revelaram um panorama geral sobre os hábitos de busca de informações de saúde pela população. Conforme os dados, 45% dos brasileiros recorrem à internet em busca de informações relacionadas à saúde, cerca de 20% buscam informações por conta própria em sites de busca antes de procurarem ajuda profissional, enquanto 6% recorrem a plataformas de redes sociais à procura de orientação e esclarecimento. Tais números indicam o impacto da internet na busca por soluções relacionadas à saúde.

Segundo o especialista em marketing digital e cientista de dados da VKCF Soluções Digitais e do Guia do Ex Negativado, Fabrício Fernandes, “Ter uma presença digital bem estabelecida permite que os profissionais se conectem com um público mais amplo e, assim, alcancem clientes em potencial”. Fernandes ressalta a importância de os médicos estarem presentes nos ambientes digitais, fornecendo informações confiáveis e acessíveis para orientar os indivíduos em busca de orientação médica na internet.

Para Fabrício, além das estratégias apontadas pelo Sebrae, os profissionais da saúde também podem desenvolver métodos que aperfeiçoem a presença online. O especialista aponta a criação de site ou blog profissional e o uso de redes sociais como maneiras de atingir alcance expressivo.

Entretanto, o especialista em marketing digital, detalha as transmissões ao vivo e entrevistas para portais de notícias como estratégias fundamentais: “Participar de lives e discussões online é uma estratégia eficaz para profissionais de saúde melhorarem sua imagem, com vantagens como acesso direto ao público, demonstração de expertise e construção de credibilidade”, e adiciona: “participar de entrevistas em portais de notícias de saúde como, por exemplo, o SaúdeLAB, pode ser uma alternativa para trabalhar a imagem dos profissionais de saúde. Neste caso, é possível obter aumento da credibilidade, alcance de público mais qualificado e demonstrar expertise”.

Fabrício finaliza afirmando que ao adotar abordagens abrangentes e aprimoradas, os profissionais de saúde podem desempenhar um papel mais relevante no ambiente digital, promovendo uma técnica proativa para o bem-estar da população e estabelecendo conexões com pacientes em potencial.