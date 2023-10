Full Sail University divulga os vencedores do TechFest 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, divulgou a lista dos vencedores do TechFest 2023, programa oferecido pela instituição às escolas parceiras do Brasil.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, destaca que o TechFest foi uma oportunidade para os estudantes aprenderem a criar usando as inovações em um ambiente em que o mundo da tecnologia emergente continua a crescer, afetando quase todos os aspectos da vida diária.

“É recompensador enxergar o talento e a dedicação dos nossos alunos brasileiros através dos projetos que eles entregam quando participam das nossas competições, e no TechFest não é diferente”, pontua Olival. “Foram três desafios recheados de projetos incríveis, que demonstram o potencial das mentes criativas que temos em nosso país”, complementa.

Como foi o TechFest 2023?

Os participantes tiveram que encarar três desafios a fim de compreender a conexão entre tecnologias relacionadas ao STEAM cursos e as muitas oportunidades de carreira nas áreas de tecnologia.

Os jovens cumpriram os seguintes desafios:

Desafio 1: Design de personagens 3D – Os alunos foram desafiados a desenhar um modelo de um novo super-herói usando o Tinkercad em vários ângulos de seu 3D design. Entre as regras, os participantes tiveram que criar um personagem com três superpoderes, visual claro e referências ao superpoder, fazendo uso criativo da cor. Os estudantes também enviaram uma descrição do personagem em um parágrafo com até 500 palavras.

Desafio 2: Design/Protótipo de Aplicativo – Os jovens projetaram um protótipo rápido para uma nova aplicação móvel. Cada aluno criou um MVP (Produto Mínimo Viável) utilizando a Abode Creative Cloud Express para mostrar os recursos UI/UX solicitados do aplicativo. Cada design de aplicativo precisou incluir pelo menos cinco telas de usuário: tela inicial, três telas de aplicativos e uma tela de preferências e configurações.

Desafio 3: Design de jogos interativos – Os estudantes tiveram que desenvolver um jogo interativo baseado em texto usando Twine. Cada game deveria incluir imagens gráficas e opções de escolha e, pelo menos, cinco imagens e três finais alternativos. Além disso, foi preciso enviar um link para um vídeo curto no qual o aluno navega através do jogo e mostra os três finais possíveis do projeto.

Quem são os vencedores do TechFest 2023?

Challenge 1 – 3D Character

Winner

Centro Educacional Leonardo da Vinci – Luisa Frade

Honorable Mention

Colégio Maxi – Gabriela Silva

Colégio Pentágono – Pedro Henrique Molina

Colégio Leffler – Marcelo Raposo

Challenge 2 – App Design Prototype

Winner

Colégio Leffler – Rafaela Pollo

Honorable mentions:

Colégio Pentágono – Gabriela Silva

Colégio Sesi Internacional de Curitiba – Laura Boaron

Colégio Pentágono – Rafael Sampaio

Challenge 3 – Interactive Game Design

Winner

Maple Bear São Luís – Matheus Milhomem

Honorable Mention

Colégio Vila Olímpia – Pedro Clemes

Colégio Elvira Brandão – Enzo Borgo

Colégio Marista Alexander Fleming – Nicole Timler.

O evento acontecerá novamente no segundo semestre de 2024 e mais informações podem ser acessadas pelo Instagram da Full Sail: @fullsailbrazilcommunity