LabVantage é reconhecida como líder de crescimento e inovação pela Frost & Sullivan no primeiro relatório global de Ciências da Vida do LIMS

A LabVantage Solutions, Inc., fornecedora líder em soluções e serviços de informática laboratorial, incluindo soluções LIMS especializadas que permitem que os laboratórios entrem em operação mais rapidamente e com menor custo total, comemorou hoje o reconhecimento mundial como líder de crescimento e inovação pela Frost & Sullivan no seu primeiro Frost RadarTM: Relatório global do sistema de gerenciamento de informações laboratoriais (LIMS) para o setor de Ciências da Vida de 2023. A LabVantage conquistou o primeiro lugar em crescimento no Radar ao obter pontuações altas por sua trajetória de crescimento consistente, alta participação de mercado, capacidade de capitalizar novas oportunidades de crescimento e compromisso com a inovação contínua.

O Frost Radar, criado pela empresa de consultoria e análise de crescimento Frost & Sullivan, é uma ferramenta independente de benchmarking analítico comparativo que mapeia organizações e suas soluções LIMS para identificar as principais lideranças em crescimento e inovação. Seu índice de crescimento mede cinco parâmetros, incluindo participação de mercado, crescimento de receita, pipeline de crescimento, alinhamento de visão e estratégia e eficácia de vendas e marketing. O índice de inovação do Radar avalia a escalabilidade, pesquisa e desenvolvimento, portfólio de produtos, aproveitamento de oportunidades de longo prazo e novos modelos de negócios e alinhamento de clientes. Usando esses índices, a Frost & Sullivan avaliou 120 fornecedores de soluções LIMS para o setor de Ciências da Vida e representou os 12 principais no Radar como as melhores soluções da categoria com base em seus recursos, capacidades, integridade de dados, interoperabilidade e aplicativos de informática e análise.

“As lideranças em crescimento e inovação do Frost Radar, como a LabVantage, se destacam por sua inovação contínua, funcionalidades LIMS abrangentes para empresas de Ciências da Vida e capacidades comerciais regionais. Elas são fundamentais para o avanço da indústria em direção ao futuro”, disse Piyush Bansal, chefe do Programa Global da Frost & Sullivan. “O ecossistema laboratorial é complexo e requer soluções personalizadas para necessidades específicas. A LabVantage oferece aos clientes a melhor solução LIMS da categoria, refletida em seu crescimento consistente e sólido portfólio de produtos. Dada a sua capacidade comprovada de escalabilidade contínua, ela tem o potencial de estabelecer uma referência no setor.”

O relatório da Frost & Sullivan reconhece o abrangente portfólio de produtos da LabVantage, a abordagem híbrida da empresa de aproveitar P&D interno e colaborações externas para acessar novas tecnologias e investimentos significativos em inteligência artificial (IA) e processamento de linguagem natural (PNL) para gerenciar de maneira hábil tantos os dados científicos quanto os dados não estruturados. O relatório etiqueta a LabVantage como uma Empresa para a ação e principal impulsionadora da intensidade competitiva em seu ambiente de crescimento, destacando o importante potencial de crescimento futuro da empresa, as práticas recomendadas do setor e a capacidade de ampliar sua proposta de valor para o cliente. O relatório também homenageia o potencial de parceria e a reputação da LabVantage como uma fornecedora de valor para clientes, investidores, parcerias da cadeia de valor e potenciais talentos.

“Fomos pioneiros na integração de LIMS, ELN, LES e SDMS em uma plataforma abrangente para informática laboratorial, melhorando-a continuamente em colaboração com nossos clientes com o objetivo de fornecer inteligência de negócios valiosa. Estamos muito satisfeitos por ter nossa abordagem validada por uma voz tão respeitada do setor como a Frost & Sullivan”, afirmou Mikael Hagstroem, CEO da LabVantage Solutions. “O relatório Frost Radar reforça a necessidade do setor de Ciências da Vida de uma plataforma que ofereça uma abordagem integrada para resolver os desafios do gerenciamento de dados científicos críticos de ponta a ponta, desde a pesquisa e desenvolvimento até a fabricação e o controle de qualidade.”

A LabVantage fortaleceu suas capacidades tecnológicas no ano passado ao adquirir a Biomax Informatics e ao apresentar a AILANI, uma ferramenta que combina modelagem semântica, ontologias, linguística e algoritmos de IA e revoluciona a pesquisa baseada em consultas em vários bancos de dados. Demonstrando o compromisso de alavancar as perspectivas de crescimento na América Latina emergente e aumentar a sua presença em toda a região, a empresa realizou recentemente duas aquisições de serviços profissionais no Brasil e na Colômbia.

Para ver o relatório resumido da Frost & Sullivan, clique aqui. Para mais informações sobre a LabVantage e suas soluções LIMS, acesse www.labvantage.com ou mande um e-mail para [email protected].

Sobre a LabVantage Solutions

Líder reconhecida em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions se dedica a melhorar os resultados dos clientes, transformando dados em conhecimento. A plataforma informática da LabVantage é altamente configurável, integrada em uma arquitetura comum e 100% baseada em navegador para suportar centenas de usuários simultâneos. Implementada no local, por meio da nuvem ou SaaS, ela interage perfeitamente com instrumentos e outros sistemas empresariais – permitindo uma verdadeira transformação digital. A plataforma consiste no mais moderno sistema de gerenciamento de informações laboratoriais (LIMS) disponível, um caderno eletrônico de laboratório (ELN) integrado, um sistema de execução laboratorial (LES), um sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análises avançadas e, para ambientes de saúde, um sistema de informação laboratorial (LIS). Apoiamos mais de 1,5 mil locais de clientes internacionais nos setores de Ciências da Vida, Farmacêutico, Dispositivos médicos, Biobancos, Alimentos e bebidas, Bens de consumo embalados, Petróleo e gás, Genética/diagnóstico, Forense e Saúde. Com sede em Somerset (EUA), e escritórios globais, há quatro décadas que a LabVantage oferece seu portfólio abrangente de produtos e serviços para permitir que os clientes inovem mais rapidamente no ciclo de P&D, melhorem a qualidade dos produtos fabricados, obtenham registros precisos e cumpram os requisitos regulatórios. Para mais informações, acesse labvantage.com.

