MTN e Tecnotree redefinem experiência digital do cliente ao lançar o Metamorphose no D-Stack da Tecnotree

A Tecnotree, plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologia nativa em nuvem, apresenta com orgulho o lançamento do MTN D-Stack, sob o programa de transformação MTN Metamorphose desenvolvido pela Tecnotree. Este projeto inovador, impulsionado pelo conjunto digital da Tecnotree, estabelece um marco significativo em aumentar a presença da MTN para clientes e empresas, ao prometer uma nova era de excelência de serviços digitais incomparáveis.

A experiência do cliente emergiu como o principal diferencial para o sucesso e, a fim de satisfazer as demandas do momento e estar bem posicionado para o futuro, a iniciativa Metamorphose, desenvolvida pelo pacote Tecnotree BSS, visa transformar todas as partes comerciais e digitais da MTN. processos, com foco direcionadoàverdadeira centralização no cliente.

O Tecnotree BSS Suite irá possibilitar uma transformação extraordinária para a MTN com capacidades alinhadas a suas metas e forjar experiências mais poderosas que ofereçam maior fidelidade do cliente. Recursos cruciais, como um modelo de dados unificado de cliente único, irão fornecer uma base para uma visão única e consolidada do relacionamento com o cliente em todas as linhas de negócios, produtos e serviços.

A solução oferece a capacidade de rastrear clientes em serviços digitais e empresariais bem como proporciona uma melhor visão em 360° de todas as interações. O atendimento de pedidos baseado em catálogo para produtos implementa um sistema central de Catálogo Digital, Gerenciamento de Pedidos e Gerenciamento Digital de Clientes para definir produtos mediante um sistema mestre de gerenciamento de pedidos, que permite o rastreamento de pedidos e dá visibilidade completa aos clientes. O atendimento baseado em catálogo para seu produto FTTX inicial possibilita o rastreamento dos pedidos do cliente desde o início até a conclusão e propicia a capacidade de medir os principais KPIs de experiência geral, que de fato reforçam as experiências aperfeiçoadas do cliente em toda a cadeia de valor.

A integração estratégica da Tecnotree de tecnologia de código aberto moderna e escalável, compatível com Open Digital Architecture (ODA) e com certificação de diamante pelo TM Forum para APIs abertas do mundo real, oferece a base subjacente para esta transformação. Sua orquestração com base em microsserviços, aplicativos nativos de nuvem e designs altamente configuráveis e padronizados são alguns dos elementos que convergem para capacitar os provedores de serviços e transformá-los em verdadeiros provedores de serviços digitais do futuro.

Shoyinka Shodunke, Diretor de Informação na MTN Nigéria, disse: “A Metamorphose não é meramente uma evolução; é um salto revolucionário que representa nosso compromisso de transformar, impulsionar uma experiência incomparável do cliente, fornecer capacidades que nos permitam aproveitar percepções baseadas em dados e liberar novos fluxos de receita. Com origem em nossa BSS Transformation, é uma manifestação vívida de nossa ambição em redefinir o que significa ser um provedor de serviços digitais, com potencial para criar as maiores e mais bem-sucedidas plataformas digitais.”

Bukola Ajayi, Diretora Geral de Arquitetura e Engenharia na MTN Nigéria, disse: “A transformação é um processo, uma jornada de descoberta, com foco no objeto da Transformação que para nós é o cliente. Uma excelente experiência do cliente insuperável é a base de nosso programa Metamorphose, desde a descoberta até a integração, passando pela compra, pagamento, garantia de serviço e visibilidade do pedido, cada etapa é uma promessa de uma experiência surpreendente. Este é apenas o início, já estamos empolgados com o resultado e ultrapassando limites, ao estabelecer novos recordes na experiência do cliente.”

Ramaseshan Subramanian, Vice-Presidente e Chefe de Entrega e Operações Globais na Tecnotree, disse: “Estamos orgulhosos de lançar este programa inovador que verá a MTN e seus clientes se beneficiarem de uma ampla gama de soluções orientadasàautomação.A entrada em operação do D-Stack irá permitir uma experiência de usuário dinâmica e aperfeiçoada, com melhor visão em 360° do cliente e participação omnicanal. Tendo em mente a evolução das exigências do mercado, a implementação irá ajudar a criar excelência operacional e experiências conectadas com liderança no setor, que ajudam a moldar o futuro dos serviços digitais.”

