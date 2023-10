NEC apresenta soluções com foco nas redes na Futurecom 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

A NEC apresentou no Futurecom 2023, de 03 a 05 de outubro, em São Paulo (SP), seu portfólio local, que inclui as soluções de observabilidade e automação – aliados a uma grande fortaleza da companhia no Brasil, que é a experiência no campo dos serviços gerenciados. Para a formatação dessa solução, a NEC dispõe de tecnologias de parceiros, como é o caso das plataformas Cisco, junto à qual a multinacional japonesa mantém a posição de gold partner há mais de uma década no Brasil.

A observabilidade permite conhecer a fundo o tráfego da rede e, assim, ter acesso, com previsibilidade, às informações de como essa infraestrutura irá se comportar em diferentes cenários é um grande trunfo para as empresas nos dias de hoje.

De acordo com Eduardo Ribeiro, diretor de Redes da NEC para América Latina, esta é uma maneira de monitorar a rede do cliente e garantir que ele terá, no menor tempo possível, um raio-x completo com relação ao tráfego. “Nossa solução faz um monitoramento 24X7 da rede e é capaz de detectar se está ocorrendo alguma falha em qualquer um dos pontos da estrutura, avaliando o nível de impacto na aplicação”, enfatiza.

Ribeiro explica que com a observabilidade é possível medir o tempo de espera do cliente final em executar uma compra via e-commerce, por exemplo. “Esse é um ponto sensível hoje em dia, pois geralmente o consumidor não tolera períodos de espera na hora de concluir uma operação via Internet”.

Com a visibilidade proporcionada pela solução, as equipes de TI dos clientes ainda ganham celeridade no trabalho do dia a dia e têm à disposição relatórios completos gerados pelo time da NEC.

As operadoras e empresas estão optando pela implantação de plataformas de automação em suas redes em virtude das vantagens que esse tipo de tecnologia oferece, como a agilidade na entrega de serviços e na melhoria do ‘time to market’. Para compor essa oferta a NEC lança mão da tecnologia Crosswork Network Automation, da Cisco.

Segundo informações publicadas na página da Cisco, de forma geral, as empresas que implementaram o Crosswork obtiveram benefícios mensuráveis, incluindo uma melhoria de 60% na eficiência do capital, uma melhor utilização de despesas operacionais em 66% e uma redução de 81% no tempo de implementação de um serviço.

Para Ribeiro, a automação é uma jornada, que pode começar na construção do serviço. Entretanto, o que tem sido muito comum nos dias de hoje são casos nos quais a solução é usada na remediação de problemas. “Há situações em que atuamos, inclusive, na segurança, criando lógicas que apoiam esse aspecto da rede. Na nossa concepção, a partir dessa instrumentação, começamos a desenvolver a lógica para apoiar o cliente na transformação digital pela qual ele está passando”, comenta o diretor.

Tendo em vista o DNA de serviço da NEC e sua vocação para um atendimento de total suporte ao cliente, a empresa disponibiliza também nessa solução a opção de customizar a interface que reúne as aplicações. A segurança cibernética, por sua vez, é mais um fator que está intrinsecamente dentro do escopo das ofertas da NEC, que a considera fundamental desde a concepção de seus negócios. “Encaramos a cibersegurança de forma horizontal, o que significa que ela atravessa e está presente em todo nosso portfólio”, finaliza Ribeiro.