Robótica é diferencial na educação de jovens brasileiros

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

Cada vez mais, as práticas de robótica ganham relevância como ferramenta educacional no Brasil, estimulando inovação, criatividade e a experimentação no contexto escolar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 26,7% das escolas públicas e privadas brasileiras oferecem alguma atividade relacionada à robótica. A curva de crescimento, ainda que acentuada, mostra que há potencial para maiores ciclos de expansão no curto prazo. E o aprendizado em sala de aula tem sido impulsionado pela participação dos estudantes em competições nacionais e internacionais.

Um exemplo de uma iniciativa bem-sucedida acontece no estado de Pernambuco, por meio da parceria entre o Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura (ITEMM) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Neste ano, os integrantes da equipe RobôCIn, da UFPE, foram bicampeões na modalidade SSL (Small Size League) da RoboCup 23. A competição foi realizada na cidade de Bordeaux, na França, e contou com participantes de diversos países do mundo.

Como o ITEMM é parceiro do CIn da UFPE há alguns anos, com a prestação de consultoria para os estudantes que integram a equipe RobôCIn, os alunos conseguem vivenciar uma verdadeira troca de conhecimentos na área de inovação, contribuindo para o avanço do projeto desenvolvido pelos estudantes ao longo dos anos.

“Buscamos fomentar a educação aliada com projetos de inovação e tecnologia. Esse trabalho que fazemos juntos aos estudantes da UFPE, com a equipe do ITEMM atuando como consultora para a equipe do RobôCIn, comprova como o incentivo e uma educação de qualidade pode transformar a realidade de diversos jovens. O resultado obtido por eles na RoboCup ratifica a importância dessa parceria”, destaca o diretor executivo do ITEMM, Spartacus Pedrosa.

Avanço da robótica

Segundo um estudo da Federação Internacional de Robótica, divulgados no relatório World Robotics 2022, mais de 517 mil robôs industriais foram instalados em fábricas de todo mundo só no ano de 2021. O resultado mostra um crescimento importante da ordem de 31% em relação ao mesmo período de 2020.

No Brasil, as indústrias das áreas de alimentos e bebidas, metalmecânica e eletrônica são as que possuem maior destaque na utilização da automação. Diante desse cenário, com a ampliação de oportunidades para os estudantes brasileiros será possível torná-los cada vez mais capacitados diante do mercado de trabalho. Para isso, a parceria com empresas que investem em um ensino diferenciado e voltado para novas tecnologias, como a robótica, além de incentivos a competições de nível nacional e internacional, se torna um fator decisivo para esse avanço.