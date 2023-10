Rotinas de backup ajudam a evitar ataques de ransomware

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

A proteção de dados e a segurança cibernética emergiram como prioridades tanto para indivíduos quanto para empresas. Uma pesquisa recente da Check Point Research (CPR) revela uma crescente ameaça, com 48 grupos de ransomware comprometendo mais de 2.200 vítimas globalmente no primeiro semestre de 2023. O Lockbit3, em particular, destaca-se como o mais ativo, registrando um aumento alarmante de 20% nas vítimas em relação ao mesmo período de 2022. Esta pesquisa também identifica o surgimento de novos grupos de ataques.

Ransomware é um tipo de software malicioso, chamado também de malware, que bloqueia os arquivos de uma empresa/sistema e, em seguida, exige um resgate para restauração desses arquivos. Os criminosos então exibem uma mensagem na tela da vítima informando que os arquivos foram bloqueados e que, para recuperar o acesso, é necessário pagar um resgate. Essa mensagem geralmente inclui instruções detalhadas sobre como fazer o pagamento, exigindo quantias exorbitantes para o resgate.

Refletindo a experiência de quem atua diariamente em ambientes de TI, Rafael Rocha, CEO do Grupo Prebianchi e especialista em Segurança da Informação e Distribuidor oficial do backup Iperius no Brasil, sublinha o desafio constante do mundo digital. Ele destaca que a quantidade de ataques e ameaças similares ao Ransomware está em constante crescimento, tornando medidas de segurança essenciais para preservar a integridade das informações empresariais internas e dos clientes. O empresário ainda ressalta que empresas de todos os portes enfrentam a perda de dados, a complexidade da segurança da informação e custos elevados relacionados a ferramentas de proteção, tais como backup e infraestrutura de segurança. Explica ainda que os ataques cibernéticos são desencadeados por arquivos e links maliciosos e podem não apenas bloquear o acesso a dados cruciais, mas também resultar em exigências de resgate substanciais. Além disso, violações à LGPD, a legislação responsável pela proteção de dados dos usuários, agravam ainda mais os danos. Para mitigar estes riscos, são essenciais medidas de cibersegurança, incluindo backup regular, softwares sempre atualizados, educação da equipe contra ameaças via e-mail, implementação de políticas de segurança e uso de softwares de proteção, como antivírus e firewall.

O Firewall, que em português literal significa “parede de fogo”, é um software de segurança de rede que monitora e controla os dados entre redes, permitindo ou bloqueando sites, e-mails e acessos com base em um conjunto de regras de segurança predefinidas pelos profissionais de TI. O objetivo principal dele é proteger uma rede privada, como a de empresas, contra acessos não autorizados, ameaças maliciosas e ataques cibernéticos.

Aline Ribeiro, especialista em Backup do Grupo Prebianchi, destaca a importância de ferramentas avançadas de proteção contra ransomware, que incluem detecção de atividade suspeita, isolamento de cópias de segurança e imutabilidade dos dados. Essas ferramentas desempenham um papel fundamental na segurança dos dados, na execução de rotinas de segurança e na prevenção de ataques cibernéticos. Ela ainda ressalta: “Escolher um parceiro de backup confiável para este fim é de importância vital para lidar com qualquer ataque cibernético. A prática mais significativa para proteger dados contra ransomware é manter rotinas regulares de backup. A garantia de que dados importantes são copiados e armazenados em locais seguros, preferencialmente em mais de um destino offline, permite a recuperação eficiente em caso de ataque, sem a necessidade de pagar resgates.”

Consciente da importância estratégica da proteção de dados e enfrentando desafios na organização de rotinas seguras, destacando a dificuldade em encontrar uma solução segura e acessível para otimizar as equipes de TI e monitoramento, o CEO Rafael ainda enfatiza a necessidade de implementar e manter estratégias eficazes de backup: “Essa prática não apenas reforça a segurança, mas também assegura a continuidade dos negócios em situações de incidentes inesperados, enfrentando desafios que vão desde a compatibilidade funcional até custos operacionais e execução eficiente. A configuração de backups em tempo real ou com intervalos regulares é fundamental para garantir a atualização constante e a proteção dos dados empresariais, minimizando perdas em casos de ataques cibernéticos.”

