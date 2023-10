Xtrem anuncia patrocínio oficial aos Pan-Americanos | Parapan-Americanos 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de outubro de 2023.

Para reforçar o seu compromisso com o esporte e a aventura, a Xtrem é a patrocinadora oficial de mochilas e acessórios dos Jogos Pan-Americanos | Parapan-Americanos 2023, que serão sediados na cidade de Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 05 de novembro.

A marca acredita no esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social, que oferece inúmeros benefícios à saúde física e mental, fomenta as relações interpessoais, cultiva o respeito mútuo, nutre o trabalho em conjunto com o espírito de equipe e reflete valores fundamentais que constituem a essência de cada ser humano.

O patrocínio aos Pan-Americanos | Parapan-Americanos 2023 vai além da admiração da Xtrem pelo comprometimento, superação e conquistas dos atletas das mais variadas modalidades esportivas, é a expressão do seu apreço e valorização pela diversidade esportiva.

Além do apoio para realização do evento, a companhia também contribuirá com a doação de mochilas personalizadas, que se transformam em pochetes, aos mais de 17.000 voluntários inscritos para apoiar a logística do evento. As mochilas foram desenvolvidas exclusivamente para os Pan-Americanos | Parapan-Americanos e não serão comercializadas ao público.

Como forma de atender aos pedidos dos seus seguidores nas mídias sociais, a empresa também promoverá o sorteio de 20 mochilas da edição especial dos jogos em sua conta oficial do Brasil no Instagram. O período de inscrição para participação ocorrerá entre os dias 20 de outubro de 2023 e 05 de novembro de 2023. A campanha tem o apoio da ginasta brasileira Flávia Saraiva, mais conhecida como “Flavinha”, e a nadadora brasileira e campeã olímpica, Ana Marcela.

O perfil das embaixadoras do sorteio foi embasado na paixão em comum que elas têm pelas atividades esportivas e aventuras.

Para participar é necessário seguir o simples passo a passo que pode ser encontrado na página oficial do sorteio ou na publicação da @xtrembrasil no Instagram. A data do sorteio está programada para o dia 15 de novembro.

O suporte aos jogos e o sorteio fazem parte da série de ações da Xtrem para incentivar o estilo de vida em movimento, saudável e sustentável, e que fazem uma passagem pela história e valores da marca. Desde sua fundação em 1998, no Chile, a marca tem como foco a produção de mochilas, bolsas, pochetes e acessórios tanto casuais, como esportivos, fabricados com material reciclado. Ao longo dos anos, buscou desenvolver-se com o propósito de inspirar a geração atual de aventureiros e esportistas exploradores do mundo trazendo soluções para todos os estilos de vida.