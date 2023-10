Duathlon Rosa & Azul reúne mais de 300 pessoas na Ponta da Praia, em Santos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de outubro de 2023.

Neste domingo, dia 15 de outubro, diversas famílias estiveram reunidas na Ponta da Praia, em Santos (SP), para a segunda edição do Duathlon Rosa & Azul. O evento contou com a participação de quase 350 pessoas em provas de corrida e ciclismo, em prol da conscientização do câncer de mama e de próstata.

Na categoria Feminino de 25 até 29 anos, a vencedora foi a Gabrielle Nogueira, da equipe Trimotion, com o tempo de 37m25s; seguida da Larissa Loureiro Martins, da equipe MF Racing, com 39m54s; e completando o pódio ficou a Christina Volpe, da equipe Trimotion, que terminou a prova em 45m04s.

Já na categoria Feminino de 30 até 34 anos, a Karine Lopes Nogueira, da equipe Trimotion, ficou em primeiro lugar completando a prova em 39m32s; e em segundo lugar ficou a Mari Kota, da equipe Jota Runners / Mova-C, com o tempo de 42m18s. Ela falou sobre a experiência de participar do evento pelo segundo ano consecutivo.

Entre os homens da categoria Masculino de 35 até 39 anos, o pódio ficou com Edson Antônio de Souza, do Grupo Eternity / MF Racing, em primeiro lugar, que completou a prova em 32m25s; Diego Araujo dos Santos, da equipe MF Racing, em segundo, com o tempo de 33m56s; e Andrew Ventura de Azevedo, da AVA Gestão Profissional, em terceiro, com 34m27s.

“No ano passado fizemos o Duathlon Rosa, com a participação de mais de 200 mulheres na prova, e este ano, atendendo a pedido dos homens, as mulheres convidaram eles para participar e virou o Duathlon Rosa & Azul, reunindo mulheres, homens e crianças neste dia tão especial”, explica a triatleta Rosecler Costa, organizadora do evento e conhecida como “Ironmãe”.

Rosecler comemorou o sucesso do evento com a presença de diversas famílias e, sobretudo, das crianças. “Elas deram um show à parte. Tivemos famílias que a mãe fez o duathlon e, depois, foi participar com a criança e, em seguida, foram assistiram ao pai competir. O objetivo é esse mesmo: integrar a família em prol do esporte, da qualidade de vida e da saúde”.

O Secretário de Esportes de Santos, Gelásio Fernandes, falou sobre a importância do Du Rosa & Azul para a cidade. “Mais um dia de festa do esporte aqui no Rebouças. Dia de família, de desafio e de conscientização nessa luta de prevenção contra o câncer de mama e de próstata. É um evento importante que leva as pessoas a se desafiarem e eu tenho certeza que está sendo um sucesso”.

Quem também marcou presença foi o Vereador em Santos e ex-triatleta Paulo Miyashiro, que estava animado com toda organização e estrutura. “Evento maravilhoso para a família, com provas contendo distâncias super confortáveis e acessíveis. Além da prova infantil, que também é muito legal de incentivar. É importante ter um evento assim. Santos merece. A Rose mais uma vez está de parabéns, deixando fincada uma prova que esperamos que aconteça todos os anos com muito mais força”.

O Du Rosa & Azul é uma realização da Iron Mãe em parceria com a Nunes Projetos Incentivados e conta com o patrocínio master da empresa portuária DP World, por meio do PROMIFAE (Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte), correalização da Secretaria de Esportes de Santos e o apoio da Associação Comercial de Santos, Hobbywear, Yopp, Sanmell Motos e Santos Press Comunicação Integrada.

