LambdaTest lança novo recurso Auto-Heal para aumentar a confiabilidade de testes

* Por: DINO - 20 de outubro de 2023.

LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem apresentou o recurso Auto-Heal, concebido para agilizar o processo de testes de software. Este novo recurso permite que os usuários ajustem automaticamente os testes em resposta às mudanças em seus aplicativos, que reduzem o tempo de inatividade e aumentam a eficiência.

Ao oferecer procedimentos de teste confiáveis e precisos, uma necessidade essencial no ambiente de desenvolvimento acelerado de hoje, os métodos de teste automatizados aceleraram significativamente o desenvolvimento de softwares. Contudo, estas ferramentas demonstram seus desafios. Testes instáveis, levando a resultados inconsistentes, e falhas inesperadas podem prejudicar a confiabilidade de testes automatizados, enquanto a necessidade constante de manutenção consome recursos valiosos. Estas questões facilitam a necessidade de soluções que possam mitigar estes desafios e otimizar o potencial dos testes automatizados no desenvolvimento de softwares.

O recurso Auto-Healing do LambdaTest aborda automaticamente estes mesmos problemas e falhas. Sua meta é melhorar a confiabilidade dos conjuntos de testes, ao lidar com problemas inesperados, reduzindo a instabilidade dos testes e melhorando a confiabilidade dos testes. A LambdaTest coleta propriedades de elementos durante a criação e execução de testes para adaptá-losàmedida que a interface do usuário (IU) evolui com o desenvolvimento. Os localizadores de elementos inteligentes oferecem uma abordagem agnóstica para detectar mudanças em aplicativos, permitindo que os usuários testem estruturas modernas de aplicativos com facilidade. O recurso combina conhecimento humano e IA para aumentar a confiança na execução de testes e criar testes mais robustos.

“Nosso recurso Auto-Heal representa um avanço significativo para equipes de desenvolvimento e teste, ao agilizar processos e aumentar a confiabilidade”, disse Mayank Bhola, Co-fundador e Chefe de Produto da LambdaTest. “Com o Auto-Heal, as equipes podem poupar tempo e reduzir erros manuais, enquanto obtêm uma cobertura abrangente de testes. Isto está alinhado a nosso compromisso de oferecer soluções avançadas e compatíveis ao usuário para desenvolvimento e testes de software.”

O Auto-Heal da LambdaTest proporciona economia significativa de tempo mediante testes mais confiáveis, que podem reduzir a manutenção em até 90%. Também fornece cobertura de testes sem esforço para várias estruturas de IU, incluindo aplicativos dinâmicos, e aumenta a confiabilidade dos testes, ao eliminar o potencial de erros humanos durante atualizações manuais.

O recurso Auto-Heal da LambdaTest já está disponível, oferecendo uma abordagem transformadora para desenvolvimento e testes de software.

Para saber mais sobre as soluções Auto-Heal da LambdaTest, acesse: https://www.lambdatest.com/support/docs/hyperexecute-auto-healing/

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de comercialização através do Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da web e móveis em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste em nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades incrivelmente rápidas, a fim de reduzir o tempo de testes de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar softwares com mais rapidez.

Para mais informação, acesse: https://lambdatest.com

