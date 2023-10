Perficient chega a acordo definitivo para adquirir SMEDIX, INC.

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de outubro de 2023.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a consultoria digital líder que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que celebrou um contrato de compra para adquirir a SMEDIX, Inc. (“SMEDIX”), uma empresa de engenharia de software de saúde com receita de cerca de US$ 12 milhões, com sede em San Diego (EUA) e operações offshore localizadas em Cluj-Napoca (Romênia).

“Estamos empolgados por continuar fortalecendo nossas capacidades digitais no setor da saúde, melhorando nossa capacidade de entrega global e expandindo ainda mais no Leste Europeu com a aquisição estratégica da SMEDIX”, disse o CEO, Tom Hogan. “Por volta de 175 profissionais qualificados estão chegandoàPerficient e colaborando com seus premiados recursos ágeis de desenvolvimento de software, testes e experiência de suporte.”

A aquisição da SMEDIX irá:

Fortalecer os recursos e capacidades de desenvolvimento de software do setor de saúde da Perficient com design, desenvolvimento, testes e suporte ágeis de software melhorados para clientes biomédicos e de saúde, melhorando o atendimento ao paciente, reduzindo custos e acelerando a inovação;

Ampliar as ofertas de produtos de diagnóstico clínico e dispositivos médicos da Perficient, oferecendo especializações em desenvolvimento de software médico, engenharia de sistemas, análise de dados e aprendizado de máquina, bioinformática, aplicativos na nuvem e IoT, conformidade de produtos e aplicativos móveis;

Expandir a presença da Perficient no Leste Europeu, adicionando um local de desenvolvimento de software offshore em Cluj-Napoca (Romênia);

Adicionar cerca de 175 profissionais qualificados; e

Disponibilizar relacionamentos estratégicos com clientes 100% focados no setor biomédico e de saúde.

O presidente e CEO da SMEDIX, Fayez Sweiss, se uniráàPerficient em um cargo de liderança importante.

“A Perficient é conhecida por seus recursos completos de consultoria digital de categoria mundial, profunda experiência no setor de saúde e ciências da vida e entrega global incomparável”, afirmou Sweiss. “Estamos entusiasmados em unir forças não apenas para aprofundar nossa experiência e conhecimento digital em saúde, mas também para ajudar ainda mais nossos clientes a melhorar o atendimento ao paciente por meio de soluções e tecnologias de software inovadoras”.

As partes pretendem concluir o acordo em janeiro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento eàaprovação regulatória. O contrato inclui representações, garantias e convênios habituais entre as partes e direitos de rescisão habituais para a empresa e o acionista vendedor.

Sobre a Perficient

A Perficient é a consultoria digital líder mundial. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com recursos incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, colaboramos com grandes ideias e pensamentos inovadores, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as empresas e marcas mais importantes do mundo a terem êxito. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicadoàimprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título “Fatores de Risco” em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231020591471/pt/

Contato:

Para mais informações, entre em contato com:

Bill Davis, Vice President

314-529-3555

Fonte: BUSINESS WIRE