Scoreplan é principal IndTech da América Latina

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de outubro de 2023.

Nesta quarta-feira, 18 de outubro, a 100 Open Startups, plataforma especializada em Open Innovation, anunciou o Ranking 100 Open Startups 2023, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no país. Além das TOP 100, também foram reconhecidas as líderes em inovação aberta em 30 categorias de mercado.

O setor de inovação e tecnologia na América Latina está em constante crescimento, e, nesse cenário em expansão, a Scoreplan se destaca como uma das 4 startups mais inovadoras da região, além de conquistar uma posição de destaque, alcançando o primeiro lugar na categoria IndTech.

As IndTechs, startups que se especializam em soluções para a indústria 4.0, desempenham um importante papel na transformação de fábricas tradicionais em ambientes tecnológicos, inteligentes, eficientes e interconectados. Segundo os dados do levantamento da 100 Open Startups, a intensidade dos relacionamentos desenvolvidos por IndTechs com a indústria aumentou significativamente em 85%, atingindo um total de 8.627 pontos no ranking de 2021.

Uma pesquisa realizada pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) mostrou que 81% das startups entrevistadas contribuem ou têm potencial para contribuir com o setor industrial, com 748 das 920 respondentes indicando que uma empresa do setor industrial poderia ser sua cliente. Além disso, 53% dessas startups têm colaborado ou colaboraram anteriormente com empresas do setor.

Ainda, de acordo com a pesquisa Distrito Indústria 4.0 Report 2021, esse setor experimentou um aumento de 427% em captação de investimentos no último ano, atingindo US$ 61,51 milhões em 2020, comparado aos US$ 11,66 milhões de 2019. Esse crescimento, conforme apontado no estudo, é atribuído à crescente demanda por digitalização nas indústrias e ao aumento da quantidade de startups operando nesse nicho – no total, foram identificadas 447 startups atuando nessa categoria no Brasil.

Segundo o CEO da Scoreplan, João Paulo Colleoni, esse é o 4º ano em que a empresa é premiada e, a cada ano, conquista uma posição melhor no ranking. “É gratificante ter o trabalho reconhecido e saber que nos destacamos dentre tantas startups. Isso coroa o trabalho e dedicação de todos da Scoreplan e mostra que estamos no caminho certo e cada vez melhorando mais, levando mais inovação para as organizações”, diz o executivo.

Para o gerente de marketing, Micael Moura, é uma honra receber este reconhecimento de uma plataforma tão prestigiada e respeitada no campo da Open Innovation. “Certamente, este prêmio não apenas evidencia que somos uma empresa com uma forte cultura de inovação, mas também destaca o nosso compromisso em manter-nos sempre em movimento, buscando aprimorar e melhorar continuamente a nossa plataforma”, afirma ele.

A premiação ocorreu em Noite de Gala no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Na ocasião, também foram reconhecidas as corporações que mais confirmaram contratos com startups no período e os agentes do ecossistema que mais apoiaram essas startups e corporações premiadas.

Sobre a Scoreplan

A Scoreplan é uma plataforma web dedicada a auxiliar gestores na execução de seus planos estratégicos. A empresa oferece sete soluções integradas em sua plataforma, incluindo Gestão do Planejamento Estratégico, Gestão do Planejamento Orçamentário, Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, Gestão de Planos de Ação, Gestão de Indicadores e, mais recentemente, Gestão de Desempenho de Pessoas, que foi lançada em setembro de 2023.

Para saber mais, basta acessar: https://scoreplan.com.br/