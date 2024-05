Alphawave Semi anuncia Rahul Mathur como novo diretor financeiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

A Alphawave IP Group plc (LN: AWE, “Alphawave Semi”, a “empresa”), líder em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, tem o prazer de anunciar a nomeação de Rahul Mathur como diretor financeiro (CFO) com efeitos a partir de 30 de outubro de 2023.

Rahul foi CFO da Avantus desde 2021 até a atualidade e CFO e vice-presidente sênior de finanças da Rambus de 2016 a 2021. Durante sua gestão na Rambus, Rahul foi parte integrante de sua transformação como empresa de produtos, fornecendo consistentemente ótimos resultados financeiros e valor para os acionistas. Antes da Rambus, Rahul atuou em cargos financeiros seniores em empresas internacionais de semicondutores e tecnologia, entre elas: Cypress Semiconductor Corp., Spansion Inc. e KLA.

Ele possui ampla experiência em fusões e aquisições, finanças corporativas, planejamento estratégico, relações com investidores e gestão de riscos. Rahul é formado em matemática aplicada pelo Dartmouth College e possui um MBA pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia (EUA).

Leia também Whey Protein: Conheça os sabores mais deliciosos

Rahul Mathur afirmou: “Estou muito feliz por me juntaràequipe de gestão da Alphawave Semi. É um momento interessante para entrar em um negócio tão ambicioso e de alto crescimento com tecnologia de conectividade líder para a infraestrutura de IA de próxima geração. Mal posso esperar para trabalhar com Tony [Pialis] e toda a equipe, contribuindo com minha experiência como CFO na indústria de semicondutores, executando com sucesso a estratégia de negócios e criando valor para os acionistas no longo prazo”.

Tony Pialis, cofundador, presidente e CEO da Alphawave Semi, disse: “É uma honra ter um diretor financeiro tão experiente no nosso time. Sua vasta experiência em cargos financeiros seniores em empresas de semicondutores listadas na bolsa será inestimávelàmedida que continuamos construindo as bases para a próxima fase de crescimento dos negócios, trabalhando com nossos clientes para criar infraestrutura de IA de próxima geração”.

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial dos dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crucial: permitir que os dados viajem de forma mais rápida, mais confiável e com maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos IP, silício personalizado e conectividade são implementados por clientes internacionais de primeiro nível em data centers, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no coração do nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231022103808/pt/

Contato:

Alphawave Semi plc



John Lofton Holt, presidente executivo

Jose Cano, chefe de Relações com Investidores

ir@awaveip.com



+44 (0) 20 7717 5877

Brunswick Group



Simone Selzer

Sarah West

alphawave@brunswickgroup.com



+44 (0) 20 7404 5959

Gravitate PR



Lisette Paras

Michael Terry Caraher

alphawave@gravitatepr.com



+1 415 420 8420

Fonte: BUSINESS WIRE