Bentley Systems anuncia os vencedores do prêmio Founders’ Honors no Going Digital Awards in Infrastructure 2023

23 de outubro de 2023.

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura, anunciou hoje os vencedores do prêmio Founders’ Honors no Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Durante o evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2023, realizado hoje, 15 projetos foram reconhecidos com o Founders’ Honors.

Com a contribuição de executivos seniores da empresa, Greg Bentley e Keith Bentley selecionaram os projetos mais atraentes entre as mais de 300 indicações enviadas para o programa Going Digital Awards in Infrastructure 2023 da empresa. Para assistir a um vídeo com Greg Bentley, Keith Bentley, a diretora de Sucesso da Bentley, Katriona Lord-Levins e o diretor ES(D)G da Bentley, Rodrigo Fernandes, discutindo por que cada projeto foi reconhecido pelo Founders’ Honors, acesse o link.

Os vencedores do prêmio Founders’ Honors no Going Digital Awards in Infrastructure são:

Benesch



Detecção de fissuras em pavimentos orientada por IA/Aprendizado de máquina



Estados Unidos

Collins Engineers, Inc.



Gêmeos digitais e inteligência artificial para reabilitação da ponte histórica, a Robert Street Bridge



St. Paul, Minnesota, EUA

Contact Energy



Campanha de perfuração do projeto de energia geotérmica Tauhara



Taupo, Waikato, Nova Zelândia

Universidade da cidade de Dublin



Gêmeo digital inteligente da universidade da cidade de Dublin



Dublin, Irlanda

Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL)



Construção de 2 linhas de transmissão de 225KV e 2 subestações em Camarões



Camarões

Pesquisa Geológica do Quênia



Levantamento geofísico aéreo em todo o Quênia



Nairobi, Quênia

Kovalska Nerukhomist LLC



Kovalska se tornando digital



Kyiv, Ucrânia

Port Authority of New South Wales



Autoridade Portuária de Nova Gales do Sul: um estudo de caso em transformação digital



Nova Gales do Sul, Austrália

PT Hutama Karya (Persero)



Engenharia geotécnica para apoiar a sustentabilidade na cidade de “Nusantara” na rodovia IKN 3A



Balikpapan, Kalimantan Oriental, Indonésia

PT. WASKITA Karya (Persero) Tbk



Evolução para um ecossistema digital para a nova capital da Indonésia



Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental, Indonésia

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI)



Projeto de controle da desertificação fotovoltaica de Kubuqi 2000MW (Seção I)



Ordos, região autônoma da Mongólia interior, China

Vanasse Hangen Brustlin, Inc.



Projeto baseado em modelo – Preparando-se para o futuro da entrega digital



Watertown, Massachusetts, EUA

WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited



Novo Projeto de alto-forno da Yukun Iron & Steel para Ampliação da Capacidade



Yuxi, Yunnan, China

WSP Australia



Implementação de fluxos de trabalho digitais em projetos de infraestrutura



Melbourne, Victoria, Austrália

Yuba Water Agency



New Bullards Bar Dam



Camptonville, Califórnia, EUA

Para ver as descrições dos projetos e acessar as imagens, visite a página da Web do Founders’ Honors. Descrições detalhadas de todos os projetos indicados serão publicadas nas versões impressa e digital do Infrastructure Yearbook 2023 da Bentley, no início de 2022. Para revisar as edições anteriores desta publicação, acesse os Infrastructure Yearbooks da Bentley.

