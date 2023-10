EH Group testa célula a combustível HTPEM para descarbonizar o setor de aviação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

O EH Group testou com sucesso sua tecnologia exclusiva de célula a combustível no modo PEM de alta temperatura (HTPEMFC). A estrutura própria das células do EH Group permite que elas operem como uma tecnologia de “plataforma” – sua flexibilidade de design incomparável em fator de forma e tamanho significa que, com relativa facilidade, somos capazes de modificar certos materiais, como a membrana para executá-la no modo de célula a combustível de alta temperatura (HT) ou baixa temperatura (LT). Mais importante ainda, a vantagem de desempenho que alcançamos em PEMFC parece replicável também em HTPEMFC.

EH Group HTPEM Fuel Cell Stack

Os testes preliminares em pilhas curtas forneceram mais de 2,3 kW/L de potênciaàpressão atmosférica graçasànossa estrutura e design exclusivos da pilha com passo de célula inferior a 1 mm.

“É extremamente gratificante ver a validação de nossa estrutura celular como uma tecnologia de plataforma. Isso abre um novo campo de desenvolvimento em HTPEMFC e um novo potencial de aplicação”, afirmou Mardit Matian, fundador do EH Group.

As células a combustível PEM de alta temperatura oferecem o potencial para descarbonizar o setor de aviação, no caso de aeronaves que exigem muito além da faixa de potência das baterias e até mesmo das células a combustível LTPEM. Além disso, elas abrem outras oportunidades de mercado significativas, como no setor marítimo e na energia estacionária.

“Embora ainda haja um trabalho de desenvolvimento a ser realizado, esta tecnologia seria uma candidata ideal para os setores marítimo e de aviação, por exemplo, onde a pureza do hidrogênio e os desafios de gestão térmica são mais pronunciados”, acrescentou Christopher Brandon, cofundador do grupo.

Sobre o EH Group

Fundado na Suíça desde 2017, o EH Group está focado no design e produção de sua inovadora tecnologia de célula a combustível. Ela oferece densidade de potência incomparável, maior eficiência do sistema e um processo de montagem exclusivo que reduz radicalmente os custos. Seu objetivo é a descarbonização da mobilidade pesada, como embarcações marítimas, veículos off-road, caminhões e aviação, bem como energia estacionária em grande escala.

Contato:

[email protected]



www.ehgroup.ch

