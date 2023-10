Empresas transformam atmosfera corporativa em residencial

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

O retorno a jornada presencial de trabalho vem crescendo em empresas de diferentes setores nos últimos anos no Brasil. Segundo levantamento da Robert Half, 41,9% das empresas já estabeleceu o formato do turno de trabalho pós-pandemia, sendo que 21,4% optou pelo turno 100% presencial dos colaboradores.

O desafio encontrado pelos departamentos de RH vem sendo a preocupação em como motivar seus colaboradores a esse retorno presencial e uma das alternativas encontradas está na transformação dos espaços, tornando-os mais leves e aconchegantes, com atmosfera que se aproxime ao ambiente de uma casa.

Investimentos em novos projetos de design de interiores, arquitetura biofílica que evidencia a presença de plantas e flores no ambiente, mobiliários e escolhas por cores mais claras estão entre algumas mudanças apontadas por arquitetos e designers de interiores.

“Estamos fazendo muitos projetos priorizando espaços de convivência e aplicando a arquitetura biofílica, ou seja, inserindo a natureza e criando áreas verdes nos ambientes para gerar bem-estar que se assemelhem aos lares dos colaboradores”, afirma a arquiteta e sócia do escritório ArchLab, Maíra Rossi. Segundo ela, no último ano, aproximadamente 80% dos clientes corporativos incluíram itens com aspecto de residência no briefing inicial.

Além dos arquitetos, indústrias como a Flexform, fabricante de mobiliários corporativos, vem constatando a forte demanda por móveis com design residencial. “Hoje, o desafio é que retornem ao presencial com a mesma associação ao ambiente de casa. Ou seja, uma das principais diferenças a serem percebidas está na escolha de produtos mais confortáveis, ergonômicos, com cores e texturas que se pareçam mais com residenciais”, explica, Thais Paszko, Gerente Comercial da Flexform.

Com o mesmo briefing e volume de projetos chegando a 80% das empresas adeptas a transformar o ambiente de trabalho em atmosfera residencial, que as arquitetas Marta e Fabiana Camanho, da Camanho Arquitetura, revelam cinco dicas de como promover essa mudança dentro das empresas:

1 – Optar por mobiliários, objetos e ambientes com cores neutras. Isso resulta em um ambiente que transmite bem-estar;

2 – Criar ambientes pensando em receber e promover eventos, como ter uma cozinha que sirva de bar e/ou copa, além de salas de reuniões com interior voltado para uma sala de jantar. Isso criará um suporte, inclusive para jantares informais;

3 – Projetar um cantinho próprio para o momento do café, com poltronas aconchegantes que fazem total sentido nesse cenário;

4 – Ter uma sala de estar na recepção; não só para receber clientes, mas também para um momento de descompressão dos funcionários;

5 – Abusar de objetos e enfeites com cara de casa: livros, vasos, flores e quadros entram nessa cenografia, como algo primordial para trazer esse equilíbrio.