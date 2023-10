Especialista cria comunidade para mentoras no digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

De acordo com a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios – ABMEN , nos anos 2019 e 2020 o número de mentores de negócios disparou 78% em comparação ao ano de 2016, no Brasil . A estimativa saiu de uma amostragem de oito mil para 35 mil mentores. De acordo com a ABMEN, a mentoria de negócios, “é um processo que inclui apoiar, subsidiar com dados e informações, levar à reflexão e estimular a aprendizagem organizacional, valendo-se, para isso, de uma metodologia que a subsidie”.

As mudanças no mercado tem acontecido em um ritmo tão acelerado que os profissionais se veem na obrigação de acompanhar as formas de consumir dos clientes. O aumento na contratação de mentorias comprova que o empreendedor brasileiro está em busca de aprendizado personalizado. O objetivo é criar novas ideias de negócios, novos processos, como vendê-los e como se relacionar com o cliente.

De acordo com a especialista em marketing digital e mentora, Maia Santos, há dois anos ela percebeu a importância do mentor e decidiu formar novas mentoras, porém, focada no público feminino. “Quando comecei a empreender, alcancei rapidamente o topo do meu nicho com um crescimento exponencial. Isso fez com que muitas empresárias chegassem até mim me perguntando quem foram os meus mentores”, conta Maia Santos.

Ao investir nesse nicho, a palestrante sentiu a necessidade de criar uma comunidade de mentoras que pudessem fortalecer-se umas às outras com a troca de conhecimento, apoio emocional e networking para o desenvolvimento de seus negócios.

A média de crescimento é de 19,5% ao ano, segundo a ABMEN, com expectativas de expansão em longo prazo. “A comunidade Wonder possui alunas em mais de 32 países, são mais de 1500 mulheres ativas. Muitas delas com esgotamento emocional porque têm que lidar com a maternidade ao mesmo tempo. Além de questões pessoais e mais a pressão que é colocada por ser mulher na sociedade”, diz a mentora.

Segundo a palestrante, a questão de gênero ainda é uma questão considerada. “A maioria associa essa posição, de mentora, como algo ligado exclusivamente aos homens. Nosso objetivo com o evento é fazer essas mulheres acessarem um próximo nível e romperem com a barreira de acreditarem não serem boas o suficiente para se tornarem verdadeiras mentoras”, conclui.

Maia Santos tem uma trajetória de formação de mentoras com foco em aumentar seu faturamento e, principalmente, conquistar o reconhecimento feminino dentro do ambiente digital. Ao todo, são 300 mentoradas e 5 mil alunas por mais de 32 países. Todos os dias, a mentora compartilha dicas sobre marketing, vendas e posicionamento de imagem em seu perfil no Instagram @maiasnts

O Oscar delas

Recentemente, Maia Santos reuniu 100 empreendedoras que se tornaram mentoras e, hoje, tocam seus negócios no digital. Seguindo o conceito de gerar autovalor para as mentoras, ela recriou o Oscar e intitulou de Mentgala, com direito a tapete vermelho e premiação. O evento realizado na Casa Petra em São Paulo reuniu ainda nomes reconhecidos no mercado digital como Bettina Rudolph, Vika Ferrari e Kelly Eleto.

“Uma noite que eu fui reconhecida, celebrada e encontrei a dádiva do merecimento. Receber uma plaquinha de faturamento não é exatamente sobre o valor do dinheiro faturado, mas sim sobre reconhecer os frutos da sua dedicação. É entender que muito já foi conquistado mas ainda há muito mais para conquistar”, afirma a estrategista digital e mentora, Camila Begnis, uma das mentoradas de Maia Santos.