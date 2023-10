Outubro Rosa 2023 na UBB, União Brasileira Beneficente

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

A UBB (União Brasileira Beneficente), com mais de três décadas de existência atendendo com exclusividade os servidores públicos, mantem a tradição de contribuir com a prevenção do câncer de mama, e neste outubro rosa não será diferente, a nossa entidade em parceria com laboratório Femme, fará uma ação com mamografias e consultas, que serão distribuídas gratuitamente exclusivamente para servidoras pública, “afirma Carlos Magno, Presidente da UBB”.

O “outubro Rosa” é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de mama, que ocorre durante todo o mês de outubro. O principal objetivo dessa campanha é sensibilizar as pessoas, principalmente as mulheres, sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado do câncer de mama.

Durante o outubro Rosa, muitas organizações, instituições de saúde, empresas e indivíduos se unem para promover a conscientização sobre o câncer de mama.

Isso é feito por meio de diversas atividades, como a iluminação de monumentos e prédios públicos com luzes cor-de-rosa, a realização de corridas e caminhadas, a distribuição de materiais informativos e a promoção de exames de mamografia gratuitos ou com descontos.

O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais prevalentes entre as mulheres em todo o mundo. A detecção precoce é fundamental no sucesso do tratamento, na qualidade de vida e na sobrevida da paciente. É importante incentivar as mulheres a fazerem mamografia de rastreamento anualmente, procurar um médico se sentir alguma alteração nas mamas e a adotarem um estilo de vida saudável que possa contribuir para a prevenção do câncer, “conforme declarou Dra Gabriela de Almeida Vasconcelos Costa CRM 188422, integrante do corpo clínico da UBB”.

O uso da cor rosa durante o mês de outubro simboliza o apoio à causa e a solidariedade com as mulheres que enfrentam o câncer de mama.

UBB – União Brasileira Beneficente

Rua Pedro Américo 32 – 16 Andar – República – São Paulo SP

www.ubbonline.org.br