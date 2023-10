Pesquisadores indicam suplementos para saúde do coração

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

A saúde cardiovascular em dia contribui para um melhor bem-estar, permitindo que as pessoas desfrutem de todas as atividades que amam, convivendo com seus entes queridos e desfrutando de cada momento da vida com vitalidade e energia. Além de uma dieta equilibrada e exercícios regulares, suplementos específicos podem desempenhar um papel crucial na manutenção do coração saudável.

Entre esses suplementos, a vitamina K2 e o ômega 3 emergem como um grande destaque é o que apontam as pesquisas: “Vitamina k2 e sua importância na prevenção e tratamento da osteoporose e doenças cardiovasculares” publicada pela Unifunec e “Ômega-3 e doenças cardiovasculares: uma revisão à luz das atuais recomendações” na Revista Eletrônica Acervo Científico.

1. Vitamina K2-MK7: O Guardião dos Vasos Sanguíneos

A Vitamina K2, desempenha um papel fundamental na saúde cardiovascular. Muitas vezes negligenciada, a K2 ajuda a direcionar o cálcio para os locais certos, como os ossos, ao mesmo tempo em que previne o acúmulo perigoso de cálcio nas artérias é o que nos diz a pesquisa: “Vitamina k2 e sua importância na prevenção e tratamento da osteoporose e doenças cardiovasculares”,

Conforme a pesquisa publicada na edição 2019 dos Anais do fórum de iniciação científica do Unifunec: “A vitamina K2 pouco presente na alimentação moderna, atua no equilíbrio e na manutenção da nossa saúde […] Com sua ausência o corpo é incapaz de direcionar o cálcio para os dentes e os ossos, contudo sua carência pode ocasionar problemas como osteoporose e doenças cardiovasculares”

2. Coenzima Q10 (CoQ10): Energia para o Coração

A Coenzima Q10, ou CoQ10, é outra escolha sábia para a saúde do coração por ser uma importante aliada ao tratamento de hipertensão: “Os estudos que avaliaram a influência da CoQ10 na dose de anti-hipertensivos quando associada ao tratamento padrão mostraram necessidade de menor dose ou de menos medicamentos para controle pressórico” é o que diz a pesquisa publicada em maio de 2023 na Brazilian Journal of Health Review:

A coenzima Q10 também foi um dos suplementos que mais cresceram no mercado, é o que nos conta Kennedy Lauton, nutricionista e sócio-fundador da Lauton Suplementos:

“Durante o período da pandemia muitas pessoas se viram mais preocupadas com os cuidados do coração e do estresse, o que aumentou o consumo de Coenzima Q10 por sua capacidade de proteger o coração e ser um poderoso antioxidante. Vimos um crescimento enorme na demanda por Coenzima Q10 e vitamina K2 e o aumento exponencial de compras no site da Lauton”

3. Ômega-3: A Gordura Saudável para o Coração

“Foi observado que, a ingestão desse nutriente na forma de suplemento, somado a uma alimentação saudável diária, atividades físicas, não adesão ao tabagismo, controle de peso e cuidados com comorbidades, diminuem a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares” é o que cita o estudo “Ômega-3 e doenças cardiovasculares: uma revisão à luz das atuais recomendações” publicado em 2021 na Revista Eletrônica Acervo Científico

“Cuidar do coração envolve uma abordagem holística, que inclui uma dieta saudável, exercícios regulares e a incorporação de suplementos benéficos, como a Coenzima q10, Ômega 3 e Vitamina K2. Esta última, em particular, destaca-se como um guardião dos vasos sanguíneos, desempenhando um papel vital na prevenção da calcificação arterial e na promoção da saúde cardiovascular”, finaliza o nutricionista Kennedy fundador da Lauton.