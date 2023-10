Retomada de eventos corporativos: humoristas ganham espaço

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de outubro de 2023.

Eventos corporativos estão passando por uma mudança. Além da retomada em 2023 do fôlego no setor, que cresceu 36% em 2023 (segundo pesquisa da plataforma Sympla) faturando mais de R$ 290 bilhões atualmente (segundo a Abrape), esse tipo de encontro empresarial vem contando com a presença de famosos como mestres de cerimônia – principalmente humoristas. De acordo com informações da Contrate Palestras, empresa especializada, de 2018 a 2023, seu número de comediantes agenciados aumentou de 50 para 150, crescimento de 300%.

A tendência é também representada em algumas pesquisas que buscaram analisar a importância do humor no ambiente de trabalho. Um exemplo foi um estudo realizado por 533 participantes por pesquisadores de universidades da Alemanha, Suíça e Estados Unidos procurou verificar se a característica brincalhona de alguns indivíduos pode ser estimulada e desenvolvida pelos colegas. O resultado identificou que a habilidade pode, sim, ser induzida e gerou bem-estar por efeito duradouro.

O humorista Bruno Motta, que já realizou o papel de Mestre de Cerimônias para marcas como Catupiry, Seara, Descomplica, Reclame Aqui e Santander, conta que esses eventos são uma oportunidade desafiadora para o artista, que muitas vezes encontra desafios, como estrutura e um público diferente de uma plateia habitual dos teatros.

“O melhor evento e a melhor produção não escapam dos imprevistos. Um comediante com repertório e experiência transforma o que seria um problema em entretenimento, informa com sinceridade aos presentes enquanto cria conteúdo. Ao invés de ser uma chateação, passa a ser diversão enquanto a questão é resolvida”, constata Bruno Motta.

O artista também conta que no início precisou quebrar as barreiras dos protocolos rígidos em eventos bastante técnicos, como o Forum RNP, de uma organização governamental, e que a experiência conquistou os responsáveis a ponto da parceria durar três edições seguidas, em modelo híbrido. O formato que combina o digital e o presencial é uma tendência, mesmo apesar da possibilidade de realização totalmente on-line.

O empresário Marcos Guimarães tem uma visão de que essa tendência já está avançada nesse mercado e Yara Souza, empresária de Fabio Porchat e sócia dele na produtora Inverno, confirma: “A comédia é realmente uma ferramenta muito forte, quando bem utilizada. Acho que o mais importante é a empresa escolher um profissional com experiência, e isso faz toda a diferença”.

Website: http://www.brunomotta.com.br/contrate