A Linksys® apresenta seu primeiro sistema Wi-Fi 7 Mesh com configuração extremamente rápida em 10 minutos

* Por: DINO - 26 de outubro de 2023.

A Linksys, uma icônica empresa de conectividade residencial e de pequenos escritórios, anuncia hoje sua primeira conectividade Wi-Fi 7 Mesh System para residências, o Linksys Velop® Pro 7. Desenvolvido especificamente para o modo operacional Wi-Fi mais eficiente até o momento, a mais nova solução Linksys oferece streaming e colaboração incríveis , e experiências de jogos e podem ser configurados em menos de 10 minutos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231026162355/pt/

White WiFi tower node standing on a small white bench between a large plant and a small plant on a cabinet against a white while. (Photo: Business Wire)

A configuração Mesh mais rápida da Linksys que é fácil para todos

Projetado para tornar a conectividade doméstica simples e sem esforço para qualquer pessoa, o tempo de configuração foi reduzido em 66% para menos de 10 minutos, para que você possa cobrir sua casa com cobertura total em menos tempo do que leva para dobrar uma pilha de roupa.

Jeevan Patil, vice-presidente de experiência da Linksys: “Hoje, a média das residências tem pelo menos 10 dispositivos conectados.i Com a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) se tornando o novo normal em soluções de segurança residencial, trabalho e entretenimento, o Linksys Velop Pro 7, nosso sistema Mesh mais avançado até o momento, abre as portas para aproveitar a tecnologia de próxima geração sem compromissos.”

O sistema Mesh mais avançado da Linksys até agora

O Linksys Velop Pro 7 foi desenvolvido especificamente para Wi-Fi 7, o modo operacional Wi-Fi mais eficiente até o momento, com velocidades até 5x mais rápidas que o Wi-Fi 6* – transmitindo informações extremamente rápido em conexões estáveis com latência muito baixa – proporcionando um streaming impecável, colaboração ou experiência de jogo.

O Velop Pro 7 usa o design “Droplet” da série Linksys Designer

A série Linksys Designer reinventa o conceito de conectividade doméstica com produtos de bom gosto e cuidadosamente projetados que elevam o nível da estética. Os produtos da série Designer têm uma aparência elegante e moderna, mas ainda oferecem a velocidade, a estabilidade e a confiabilidade que somente uma empresa que é líder de confiança no campo há mais de 35 anos pode oferecer – tudo isso com o respaldo de uma garantia de 3 anos.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Linksys para levar essa tecnologia revolucionária aos consumidores com o Velop Pro 7, equipado com a plataforma Qualcomm Networking Pro 620. Fornecendo recursos Wi-Fi 7 de última geração hoje, é uma solução ideal para sistemas de malha doméstica, onde o crescente ecossistema de dispositivos móveis, de computação e XR construídos no Qualcomm® FastConnect™ 7800 se beneficiará de experiências sem fio Wi-Fi 7 elevadas”, disse Ganesh Swaminathan, vice-presidente e gerente geral de Infraestrutura e Rede Sem Fio da Qualcomm Technologies, Inc.

Equipado com a mais recente plataforma Qualcomm® Networking Pro 620, o Linksys Velop Pro 7 vem com estabilidade e desempenho semelhantes aos da rede com fio e é capaz de operar com vários links, oferecendo serviços como agregação de links e failover de links, que são comuns em redes com fio.

A embalagem do Velop Pro 7 é reciclável e feita com 65% de material reciclado. O Velop Pro 7 é um avanço no objetivo da Linksys de minimizar continuamente o impacto de seus negócios e produtos no planeta.

Preço e disponibilidade

Todos os sistemas vêm com garantia estendida de três anos para maior tranquilidade e suporte ao cliente mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O Linksys Velop Pro 7 já está disponível nos sites Linksys.com, Best Buy e Amazon.

US$ 399,99 (pacote de 1 nó) – recomendado para até 3 cômodos/1 andar (até 3.000 pés quadrados)*

US$ 749,99 (pacote de 2 nós) – recomendado para até 6 cômodos/2 andares (até 6.000 pés quadrados)*

US$ 999,99 (pacote de 3 nós) – recomendado para até 9 cômodos/3 andares (até 9.000 pés quadrados)*

Imagens disponíveis AQUI

Sobre a Linksys

Na Linksys, projetamos a simplicidade para que você nunca experimente a complexidade. A Linksys é uma marca icônica comemorando seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor a seu crédito, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde “não há TI”.

__________________________________

ihttps://www.statista.com/statistics/1190270/number-of-devices-and-connections-per-person-worldwide/

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A velocidade reflete as velocidades máximas combinadas de Wi-Fi em todos os rádios, de acordo com as especificações do padrão IEEE 802.11. As estimativas de alcance são baseadas em resultados de testes de desempenho. A velocidade, o desempenho e o alcance reais podem variar, e as velocidades máximas suportadas não estarão disponíveis para todos os clientes devido a condições e variáveis como materiais de construção, volume de tráfego de rede, combinação de produtos sem fio usados, interferência, padrão Wi-Fi do seu dispositivo sem fio, obstruções sem fio e fatores externos. As declarações de velocidade mais rápida do Wi-Fi 7 comparam o Wi-Fi 7 ao Wi-Fi 6. Os tempos de configuração e os resultados de desempenho podem variar de acordo com sua rede doméstica exclusiva.

A Linksys e muitos nomes de produtos e logotipos são marcas comerciais da Linksys Holdings Inc. e/ou de suas afiliadas. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Qualcomm e FastConnect são marcas comerciais ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated. Qualcomm Networking Pro Series Platforms e Qualcomm FastConnect são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias.

© 2023 Linksys Holdings, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231026162355/pt/

