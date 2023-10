Clubfix e ValoremPay firmam parceria no setor de seguros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de outubro de 2023.

A Clubfix, insurtech autorizada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e especializada em seguros para smartphones, anunciou recentemente uma parceria com a ValoremPay, um gateway de pagamentos focada em cobranças no cartão e pagamentos recorrentes.

De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), no Brasil, onde mais de 250 milhões de smartphones estão em uso, os incidentes de furto e roubo de celulares continuam sendo uma preocupação. Em 2022, aproximadamente 1 milhão desses incidentes foram registrados, conforme o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023.

Diante dessa realidade, a Clubfix e a ValoremPay se uniram para auxiliar os clientes de seguros para smartphones. Uma das inovações dessa parceria é a introdução de pagamentos recorrentes no setor de seguros, pois isso permite aos clientes que eles gerenciem suas apólices, aproveitando a plataforma de pagamentos oferecida pela ValoremPay.

Apesar dos crescentes casos de furtos e roubos de celulares, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelam que apenas 11% dos proprietários de smartphones protegem seus aparelhos com seguro. A pesquisa ‘O Brasileiro e seu Smartphone’, conduzida pelo Panorama Opinion Box, destacou essa lacuna na proteção dos dispositivos, apesar de eles serem os principais alvos desses crimes.

A FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) informa que existem pelo menos 10 milhões de aparelhos celulares com seguro no país. A entidade também aponta que o custo médio do seguro corresponde a 20% a 25% do valor do aparelho, com as coberturas mais demandadas incluindo proteção contra roubo, furto qualificado e danos acidentais. Portanto, essa parceria visa não apenas aprimorar a experiência dos segurados, mas também promover a conscientização sobre a importância da proteção de dispositivos móveis em um cenário de riscos crescentes.

Segundo o CFO (Chief Financial Officer) e Co-founder da Clubfix, Adriane Varini Prazeres, esta colaboração com a ValoremPay não só reforça o compromisso contínuo com a inovação e a satisfação do cliente, mas também simboliza uma parceria construída sobre confiança mútua e valores compartilhados. “Estamos entusiasmados em levar a experiência do cliente a um novo patamar através desta iniciativa”, disse.

Para a CEO da ValoremPay, Charlote Odebrecht, os consumidores são os beneficiários finais desta parceria. “A parceria reforça o foco do cliente, enquanto atende à demanda crescente por soluções de pagamento digital e sem complicações”, ressalta.