Epsilon Advanced Materials (EAM) anuncia investimento de US$ 650 milhões em instalações de fabricação na Carolina do Norte para fortalecer o setor de baterias para veículos elétricos nos EUA

* Por: DINO - 26 de outubro de 2023.

A Epsilon Advanced Materials (EAM), empresa líder de materiais para baterias da Índia, anunciou hoje, junto com o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, no Brunswick County Community College, planos para construir uma fábrica de ânodos de grafite de US$ 650 milhões no condado de Brunswick, na Carolina do Norte. A instalação é o primeiro e maior investimento indiano no setor de baterias para veículos elétricos (EV) dos EUA.

“Estamos orgulhosos de ter a Carolina do Norte no ponto focal de nossa estratégia de produção nos EUA. Com sua localização geográfica favorável, políticas de apoio aos negócios e disponibilidade de um conjunto de talentos qualificados, estamos confiantes de que o investimento no estado é uma etapa importante para criar alternativas sustentáveis de transporte de energia”, disse o Diretor Geral da EAM, Vikram Handa.

O governador Cooper disse que a Carolina do Norte dá as boas-vindasàEAM e ao desenvolvimento de suas novas instalações de 1,5 milhão de pés quadrados, que deverá criar cerca de 500 novos empregos para a área metropolitana de Wilmington. “A Carolina do Norte continua liderando a transição para uma economia de energia limpa, ao atrair empregos bem remunerados de grandes empresas como a Epsilon, que tornam nosso estado mais forte e saudável”, disse o Governador Cooper. “Este investimento histórico trará 500 empregos em energia limpa ao condado de Brunswick, ajudando tanto nossa economia quanto nosso meio ambiente.”

“Ter instalações de classe mundial ecologicamente compatíveis na Carolina do Norte soluciona as preocupações da cadeia de fornecimento que a indústria automotiva vem enfrentando nos últimos anos”, disse o Diretor Executivo da EAM, Sunit Kapur. “Estamos orgulhosos de que, com nossa capacidade tecnológica de produzir grafite natural e sintético, estaremos aptos a fornecer ânodos de grafite ao crescente setor de baterias para veículos elétricos de modo mais rápido, confiável e a um custo competitivo, sem desafios de importação.”

A empresa planeja iniciar as obras em 2024 e começar a fabricar em 2026, alcançando a capacidade total em 2031. Quando estiver operacional, a instalação irá usar tecnologias ecológicas para produzir materiais anódicos de alta capacidade para baterias de veículos elétricos.

Estabelecer uma fábrica no condado de Brunswick, Carolina do Norte, oferece vantagens estratégicas, como a proximidade do porto de Wilmington, de fornecedores automotivos, de instalações de fabricação de veículos no sudeste e da faculdade comunitária local. A localização também agiliza a logística, reduz custos e oferece acesso ao crescente mercado de veículos elétricos. A mão-de-obra local qualificada, com o apoio do colégio comunitário, e os potenciais incentivos econômicos melhoram o ambiente de negócios, enquanto as características geográficas proporcionam resiliência e sustentabilidade.

A localização do ecossistema de fabricação de baterias não apenas irá oferecer vantagens estratégicas, mas também irá se alinharàmeta mais ampla de ajudar os fabricantes de automóveis a aproveitar os subsídios para veículos elétricos sob a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA. Este local irá impulsionar a produção nacional, ao criar empregos bem remunerados e promover o crescimento econômico na comunidade.

Estes esforços irão contribuir para formar cadeias de fornecimento mais resilientes, seguras e confiáveis, que são essenciaisàsustentabilidade eàcompetitividade da indústria de veículos elétricos nos EUA.

A EAM, uma subsidiária de propriedade integral da Epsilon Carbon Pvt Ltd., já está em negociações com fornecedores locais de matérias-primas e parceiros de transporte para suas operações na Carolina do Norte. Quando estiver totalmente operacional, a instalação da EAM irá produzir 50.000 toneladas por ano (TPA) de ânodo de grafite.

Sobre a Epsilon Advanced Materials

A Epsilon Advanced Materials está na vanguarda em soluções de materiais para baterias, produzindo materiais para baterias com íons de lítio (LiB) de alto calibre, com inovação e consciência ambiental. Fundada em 2018 e com sede em Mumbai, a missão da Epsilon ressoa no suporteàtransição do setor mundial de baterias para energia limpa e ecológica. Com uma presença significativa na Europa, América do Norte e Sudeste Asiático, a Epsilon continua definindo marcas de referência na indústria. https://www.epsilonam.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

