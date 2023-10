Kinaxis dá as boas-vindas à ProvisionAI na sua rede mundial de parcerias

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de outubro de 2023.

A ProvisionAI, única fornecedora de uma solução patenteada e otimizada de cronograma de transporte de reabastecimento, é a mais nova integrante do programa de parceria de extensão de soluções da Kinaxis® (TSX:KXS). Por meio dessa aliança, os clientes conjuntos agora podem ampliar a visibilidade e agilidade obtidas com a plataforma RapidResponse® da Kinaxis, e sua técnica simultânea patenteada, às suas necessidades de cronograma de transporte – eliminando latência e silos.

“A combinação de RapidResponse e LevelLoad da ProvisionAI significa que os clientes podem combinar dados de toda sua rede com dados de transporte em tempo real”, disse Tom Moore, CEO e fundador da ProvisionAI. “Ao entender as limitações em tempo real de outras partes da cadeia de suprimentos, os clientes podem criar o cronograma de transporte de reabastecimento mais atualizado que também leva em consideração os custos da transportadora, as capacidades do armazém e a disponibilidade do estoque. É uma mudança de paradigma na gestão da cadeia de suprimentos”.

Kinaxis e ProvisionAI já compartilham vários clientes internacionais de alto perfil, entre eles Unilever, Diageo, Baxter e Kimberly-Clark.

“Nossas parcerias de extensão de soluções são vitais no ecossistema da Kinaxis, trazendo recursos exclusivos e especializados aos nossos clientes”, afirmou Conrad Mandala, vice-presidente sênior de organização de parcerias globais da Kinaxis. “Estamos empolgados em ter a ProvisionAI em nosso programa de parceria mundial e muito entusiasmados com o que realizaremos juntos.”

Sobre a Kinaxis



A Kinaxis é líder mundial em gerenciamento moderno de cadeia de suprimentos. Servimos as cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerem a serviço da humanidade. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica patenteada de simultaneidade com uma abordagem de IA centrada no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com e siga a gente no LinkedIn.

Sobre a ProvisionAI



ProvisionAI fornece aos fabricantes globais uma solução de cronograma de transporte de reabastecimento otimizado e com capacidade limitada. LevelLoad, a principal oferta, atinge objetivos de planejamento de transporte de longo prazo, apesar das limitações da rede da cadeia de suprimentos. Os resultados incluem cargas mais completas, maior uso de transportadoras favoritas e custos gerais mais baixos. Os clientes economizam milhões ao fornecer cargas com antecedência para reservar transportadoras favoritas, abastecer caminhões de maneira ideal para minimizar o desperdício de capacidade, melhorar o atendimento de pedidos dos clientes e reduzir custos. A tecnologia patenteada foi desenvolvida ao longo de cinco anos por uma equipe de especialistas em otimização logística que estudou transportadoras como Unilever, Baxter, P&G e Kimberly-Clark. Para saber mais, acesse www.provisionai.com.

Declarações prospectivas



Certas declarações neste comunicado constituem declarações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas incluem declarações sobre as oportunidades de crescimento da Kinaxis e os benefícios potenciais e a demanda por produtos e serviços da Kinaxis. Estas declarações estão sujeitas a certas suposições, riscos e incertezas, incluindo a nossa visão da posição relativa dos produtos e serviços da Kinaxis em comparação com as ofertas concorrentes na indústria. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações. Os resultados, desempenho, conquistas e desenvolvimentos reais da Kinaxis podem diferir materialmente dos resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos expressos ou implícitos em tais declarações. Fatores de risco que podem fazer com que os resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos reais da Kinaxis sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos expressos ou implícitos por tais declarações podem ser encontrados nos documentos públicos apresentados pela Kinaxis às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá. A Kinaxis não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido por lei.

Fonte: Kinaxis

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

