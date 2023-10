A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos emite uma ordem de exclusão por violação dos relógios Apple, concluindo que a Apple violou as leis comerciais dos EUA

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (United States International Trade Commission , USITC) recomendou uma ordem de exclusão limitada por violação dos relógios Apple com funcionalidade de oximetria de pulso baseada em luz. A USITC determinou que a Apple (NASDAQ: AAPL) violou a lei dos EUA ao incorporar a tecnologia patenteada de oximetria de pulso baseada em luz da Masimo em seus produtos. A exclusão está programada para entrar em vigor após um período de revisão presidencial de 60 dias.

“A decisão de hoje da USITC envia uma mensagem forte de que mesmo a maior empresa do mundo não está acima da lei”, disse Joe Kiani, fundador, presidente e diretor executivo da Masimo. “Esta importante decisão é uma forte validação dos nossos esforços para responsabilizar a Apple pelo uso ilegal de nossa tecnologia proprietária”, acrescentou Kiani.

Comentários de dezenas de instituições acadêmicas, importantes estudiosos de antitruste e propriedade intelectual, médicos, investidores, organizações sem fins lucrativos e membros do Congresso foram apresentados em apoio ao interesse público na ordem de exclusão. Esses comentários transmitiram uma mensagem semelhante: para proteger a inovação, como a tecnologia da Masimo, e para proteger a saúde pública, é necessário preservar os incentivosàinovação e proteger a propriedade intelectual e a concorrência leal.

Em seu comentário enviadoàComissão de Comércio Internacional, a Consumer Federation of America declarou: “Não há ofensa maior às leis antitruste e de propriedade intelectual do que quando uma empresa dominante infringe a patente de um rival menor, que é um concorrente real ou potencial. Nesse caso, como em outros casos envolvendo o abuso flagrante de poder de mercado da Apple, os danos superam em muito os benefícios. Na verdade, como a concorrência substituirá rapidamente quaisquer serviços ou produtos que a Apple não possa mais fornecer por causa da medida, haverá pouco dano e muitos benefícios para os consumidores e a economia”.

@Masimo | #Masimo

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve e produz uma ampla variedade de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Além disso, a Masimo Consumer Audio é o lar de oito marcas lendárias de áudio, incluindo Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio. Nossa missão é melhorar a vida, melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo do atendimento. A oximetria de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lançada em 1995, demonstrou em mais de 100 estudos independentes e objetivos que supera o desempenho de outras tecnologias de oximetria de pulso.1 Masimo SET® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave da prematuridade em recém-nascidos,2 melhorar a triagem de CCHD em recém-nascidos 3 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet™. em enfermarias pós-cirúrgicas, reduzir as ativações de equipes de resposta rápida, transferências de UTI e custos.4-7 Estima-se que o Masimo SET® seja usado em mais de 200 milhões de pacientes nos principais hospitais e outros ambientes de saúde em todo o mundo,8 e é a principal oximetria de pulso em 9 dos 10 principais hospitais, conforme classificado no “Best Hospitals Honor Roll in the 2022-23” doU.S. News and World Report.9 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow® Pulse CO-Oximetry, que permite o monitoramento não invasivo e contínuo de constituintes do sangue que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, incluindo hemoglobina total (SpHb®), conteúdo de oxigênio (SpOC™), carboxihemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), Índice de Variabilidade de Pleth (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi), e Índice de Reserva de Oxigênio (ORi™). Em 2013, a Masimo introduziu a Plataforma de Conectividade e Monitoramento de Pacientes Root®, construída desde o início para ser tão flexível e expansível quanto possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo e de terceiros; as principais adições da Masimo incluem o Monitoramento da Função Cerebral SedLine®, a Oximetria Regional O3®, e a Capnografia ISA™ com linhas de amostragem NomoLine®. A família Masimo de CO-Oximeters® de monitoramento contínuo e pontual, inclui dispositivos projetados para uso em uma variedade de cenários clínicos e não clínicos, incluindo tecnologia vestível sem fio, como Radius-7®, Radius PPG®, e a Radius VSM™, dispositivos portáteis como o Rad-67®, oxímetros de pulso de ponta de dedo como o MightySat® Rx, e dispositivos disponíveis para uso no hospital e em casa, como Rad-97®. As soluções de conectividade e automação hospitalar e doméstica da Masimo estão centradas na plataforma Masimo Hospital Automation™ e incluem Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™, e Masimo SafetyNet®. Seu crescente portfólio de soluções de saúde e bem-estar inclui Tº®, Masimo W1™, e Masimo Stork™. Informações adicionais sobre a Masimo e seus produtos podem ser encontradas em www.masimo.com. Estudos clínicos publicados sobre os produtos Masimo podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

RPVi não recebeu autorização 510(k) da FDA e não está disponível para venda nos Estados Unidos. O uso da marca registrada Patient SafetyNet está sob licença do University HealthSystem Consortium.

Referências

Estudos clínicos publicados sobre oximetria de pulso e os benefícios do Masimo SET ® podem ser encontrados em nosso site http://www.masimo.com. Os estudos comparativos incluem estudos independentes e objetivos que são compostos por resumos apresentados em reuniões científicas e artigos de periódicos revisados por colegas de profissão. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696. Estimate: Masimo data on file. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas baseiam-se em expectativas atuais sobre eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos difíceis de prever e muitos dos quais estão além do nosso controle, e podem fazer com que nossos resultados reais sejam diferentes e adversos daqueles expressos em nossas declarações prospectivas como resultado de vários fatores de risco, incluindo, mas não se limitando a: riscos relacionados a outros processos, incluindo o período de revisão presidencial e quaisquer recursos, bem como outros fatores discutidos na seção “Fatores de risco” de nossos relatórios mais recentes arquivados na Securities and Exchange Commission (“SEC”), que podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicadoàimprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência acima. Advertimos aos leitores quem não depositem confiança excessiva em quaisquer declarações prospectivas, que se referem apenasàdata em que foram feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer essas declarações ou os “Fatores de Risco” contidos em nossos relatórios mais recentes arquivados na SEC, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231026079073/pt/

Contato:

Masimo



Kristen Budreau

949-433-5847

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE