Black Friday: estudo aponta otimismo de 55% dos varejistas

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

Um levantamento feito pela plataforma Reclame Aqui em parceria com a empresa de tecnologia Linx apontou que 55% dos varejistas estão otimistas em relação às vendas da Black Friday 2023. O dia de promoções acontece na última sexta-feira de novembro, dia 24.

O relatório da pesquisa também mostrou que artigos de alto valor agregado são a grande aposta dos consumidores devido aos descontos significativos. Cerca de 69% dos compradores aguardam pelas promoções de uma marca específica.

Preços atraentes constituem o fator mais decisivo na hora de fechar uma compra, indicado por 35% dos respondentes da pesquisa. Em seguida, estão os produtos confiáveis (13%) e aqueles que têm boas avaliações (12%). Em relação à modalidade de compra, 44,8% dos entrevistados pretendem adquirir produtos em e-commerces, sites, lojas online e marketplaces.

Flávia Mattos, diretora de Marketing e E-Commerce no Girafa, afirma que os anos anteriores foram atípicos no varejo e cita a instabilidade política e a crise econômica em 2022. “Diante do cenário instável e um jogo do Brasil de Copa do Mundo no dia da Black Friday, o desempenho da data ficou aquém das expectativas”.

Números apontam crescimento nas vendas em 2023

Outro estudo, realizado pela MField com 2.300 pessoas, revelou um aumento de 32% no número potencial de compradores na Black Friday 2023, em relação ao ano anterior. A pesquisa também levantou números com relação aos canais de compra pretendidos.

Cerca de 56% dos respondentes disseram optar por lojas online, enquanto 18,6% pretendem comprar tanto em lojas online quanto físicas. Apenas 3,9% comprariam exclusivamente em lojas físicas. O levantamento também apontou que os eletrônicos (37%) são o segundo setor de maior interesse dos consumidores.

O diretor de Tecnologia da Informação do Girafa, Hélio Diniz, explica que, para um e-commerce, é fundamental conhecer a capacidade dos servidores para captação de vendas, faturamento e expedição de mercadorias. “Com relação à infraestrutura, pode-se utilizar a previsão de visitas ao site e vendas para estimar o tamanho e capacidade dos servidores”.

Conforme destaca Diniz, os dados também servem para estimar o aumento de capacidade contratada junto aos parceiros como, ERP (“Enterprise Resource Planning” – ou “Planejamento dos Recursos da Empresa”, em tradução livre), depósito e transportes. O valor do frete está entre os cinco aspectos mais relevantes para o consumidor decidir onde comprar o produto desejado, de acordo com levantamento do Google.

“O mês de novembro é muito importante, não só para as vendas, mas também para a visibilidade. É importante que o cliente tenha uma boa experiência de compra e volte a comprar na empresa após a Black Friday”, explica Mattos. Segundo a Pesquisa de Tendências do Cliente OpinionBox, 81% dos consumidores voltam a comprar em empresas que oferecem uma boa experiência de compra.

Para saber mais, basta acessar: https://www.girafa.com.br/