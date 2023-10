Century Data foi patrocinadora oficial do Mind The Sec 2023

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

O Mind the Sec aconteceu nos dias 12 a 14 de setembro de 2023, no Transamérica Expocenter, na cidade de São Paulo. Com recorde de público, noticiado pela organização, mais de 10 mil participantes discutiram as novidades e desafios da segurança da informação e cibersegurança na América Latina. Estiveram presentes tomadores de decisões, líderes de marcas do setor, especialistas, entre outros profissionais da área de segurança da informação.

Entre os temas apresentados foi ressaltada a importância de segurança de Aplicativos móveis e de API’s dentro de uma organização pela Century Data, exemplificando como uma conexão vulnerável pode causar uma falha de segurança. Além das soluções expostas aconteceram vários debates e palestras onde foram citados assuntos atuais sobre segurança.

Um tema que teve grande visitação foi o de Governança e Segurança de Dados moderado pelo CEO da Century Data, Wellington Franham e debatido por Carlos Grilli e Mauro Tonon. Foram detalhadas as melhores práticas de implementação dos processos de segurança e como endereçar os desafios emergentes nesta área.

A participação no Mind The Sec também foi uma oportunidade de networking e expansão dos diálogos no mercado de segurança. “Ter a honra de participar de um evento tão grandioso como o Mind The Sec, levando a um público tão bem selecionado nossas soluções e serviços foi um privilégio”, afirma Solange Santos, Diretora Executiva Century Data.

Para mais informações sobre cibersegurança, basta acessar: https://centurydata.com.br