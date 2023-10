Fábrica brasileira prepara modelo de bomba de combustíveis para exportação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

Neste momento os times de engenharia do Brasil e Estados Unidos trabalham nas adaptações necessárias ao equipamento, alinhadas à legislação norte-americana que se referem basicamente às mudanças para atendimento dos requisitos da Norma UL87 e oferta de versões que são muito procuradas para aplicação no segmento industrial nos Estados Unidos.

A opção por adotar os modelos PHX como solução global da Gilbarco Veeder-Root para bombas/dispensers de mangueira baixa foi tomada durante um evento Kaizen com a participação da liderança global da Gilbarco Veeder-Root e dos times de Engenharia e Produto. As bombas Prime PHX são indicadas para uso em postos de abastecimento e em instalações industriais.

Antonio Cristovão, Gerente Global de Produtos da Gilbarco Veeder-Root, conta que “Foram fatores decisivos, além da utilização de componentes globais, a operação da fábrica do Brasil que foi ganhadora em 2022 do título de melhor operação da Vontier, no mundo, e o know how deste modelo em especial, que corresponde a mais da metade do volume de vendas no Brasil.”

O protótipo de Atlas X foi apresentado na Nacs Show 2023, evento para postos de combustíveis e lojas de conveniência em nível global, nos Estados Unidos, no início de outubro e teve grande aceitação pelo público devido ao novo desenho, características inovadoras e a segurança de que sua plataforma possibilitará outras melhorias/upgrades no futuro.

O primeiro lote para exportação de Atlas X está previsto para ocorrer ainda neste ano. Enquanto isso, novos equipamentos para exportação estão sendo avaliados, não somente para os mercado norte-americano, como para o canadense, mexicano e porto-riquenho.