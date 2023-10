Feira in-cosmetics Latin America 2023 tem público recorde

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

A in-cosmetics Latin America 2023 apresentou avanços do mercado de matérias-primas para a indústria cosmética. No evento, os visitantes puderam conferir novos ingredientes naturais e com propriedades multifuncionais, terapêuticos e com foco em bem-estar, além das principais tendências.

Na edição deste ano, o número de marcas participantes ultrapassou 190 e a área total foi de 5.546 m2, 20% maior que em 2022. Já o público chegou a 5.983 visitantes únicos, crescimento de 23% em relação ao evento do ano passado.

“Com o tema ciência e sustentabilidade, reunimos informações, tecnologias e soluções conectadas com os avanços dos compromissos socioambientais no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Com isso, conseguimos atrair mais profissionais do que o registrado em qualquer uma das edições anteriores”, afirma Barbara Robles, gerente de marketing do evento, que tem a organização da RX.

Outros números

A in-cosmetics Latin America aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, dedicada aos profissionais nacionais e estrangeiros das áreas de formulação, química, pesquisa e desenvolvimento de cosméticos.

A programação teve mais de 70 horas de palestras sobre temas técnicos, assuntos regulatórios e tendências com especialistas de empresas como Natura, L’Oréal e O Boticário. As apresentações foram realizadas nos espaços Marketing Trends, Technical Seminars, no workshop “Os desafios e soluções para enfrentar os impactos das mudanças climáticas em HPPC”, da ABIHPEC, na Innovation Zone e na Demonstração de produtos da Mintel, além do já tradicional Innovation Tour.

“No ano passado, apresentamos um estudo sobre clean beauty e nesta edição conferimos muitas novidades focadas nesse movimento da indústria com sustentabilidade e ética”, acrescenta Amanda Caridad, analista sênior de beleza e cuidados pessoais para a América Latina da Mintel.

Expositores e premiações

Lançamentos de ativos e matérias-primas para formulações de cosméticos tiveram destaque. Marcas como Chemyunion, Clariant, Ashland, Scentec, BASF, Stepan, OAK Fragrances, Biesterfeld Simko Distribuição, Cargill Beauty, Circe Scientific, Colormix Indústria e Comércio de Pigmentos, Dow, Embacaps, Fortquim do Brasil Indústria Química ltda, Galena Química e Farmacêutica, Gattefossé, Greentech, IFF, entre outras, apresentaram criações no espaço expositivo.

O evento também foi marcado pelo reconhecimento de empresas e ingredientes com foco em tecnologia e sustentabilidade nas categorias: Prêmio in-cosmetics Innovation Zone Best Ingredient, Prêmio de Inovação ABIHPEC e Green Ingredient Awards, realizado pela primeira vez. A lista de vencedores e depoimentos de empresas e visitantes podem ser conferidos aqui.

A próxima edição da in-cosmetics Latin America acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro, novamente no Expo Center Norte, em São Paulo, ocupando área de 6.000 m².