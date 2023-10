Food ingredients South America revela produtos inovadores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

Em celebração realizada no Rosewood São Paulo, no dia 16 de outubro, a Food ingredients South America (FiSA) reconheceu os ingredientes e produtos mais inovadores do setor de alimentos e bebidas. Profissionais das empresas participantes e representantes da indústria e de entidades do segmento se reuniram para conferir os vencedores das três categorias do Fi Innovation Awards: Ingrediente mais Inovador, Produto mais Inovador e Inovação em Sustentabilidade.

Nesta edição, a realizadora, Informa Markets, chamou a atenção para o crescimento da preocupação com a saudabilidade entre os concorrentes. Itens como extrato de acerola com 40% de vitamina C, probiótico para fortalecer a imunidade, fermento biológico turbinado, queijo provolone vegano, chantilly zero, bebida de café com proteína e whey protein concentrado de alta performance foram alguns dos produtos que vieram com essa proposta.

“Ficamos muito animados em observar a crescente valorização dos ingredientes naturais e funcionais entre os consumidores e sua consequente influência na indústria de alimentos. Esse movimento reflete uma mudança significativa no comportamento do público, que busca cada vez mais opções saudáveis e nutritivas em sua alimentação diária”, comenta a gerente da FiSA, Diane Coelho.

O evento confirma a força do segmento no país: anualmente, o setor de ingredientes e aditivos para alimentos e bebidas movimenta mais de R$ 12 bilhões no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos (Abiam). “Essa indústria trabalha constantemente em busca por ingredientes naturais e sustentáveis, assim como a utilização de tecnologias mais eficientes e de menor impacto ambiental. O Brasil é um importante player mundial do segmento, ocupando a 10ª posição no ranking global de exportação de ingredientes para alimentos”, completa Diane.

A diretora do núcleo de Alimentos e Bebidas da Informa Markets, Clélia Iwaki, reforça que a FiSA tem trabalhado, cada vez mais, para apresentar soluções que levem a indústria de alimentação a um futuro mais seguro e sustentável. “É indiscutível a importância que o investimento no desenvolvimento e inovação de alimentos tem neste processo”, afirma.

Também abordando a importância da inovação em alimentos para o desenvolvimento socioeconômico do país, Helvio Collino, presidente da Abiam, afirmou que, “como produtores e comerciantes de aditivos e ingredientes, somos o motor, quase que principal, da indústria alimentícia. Ao modificar um alimento ou criar um novo, passamos por processos em nossos laboratórios de aplicação, por modernas tecnologias e por pessoas especializadas, reforçando segurança e comprovações por trás do que produzimos. Isso se reflete em alimentos mais seguros e acessíveis para a população”.

Os vencedores do Fi Innovation Awards e do Start-Up Innovation Challenge ganham o direito de usar o selo do prêmio em materiais de comunicação e embalagens dos produtos, e todos os finalistas ganham destaque nos veículos de comunicação do evento.

Abaixo, a relação dos vencedores da premiação de 2023:

Fi Innovation Awards Ingrediente

1º Lugar – IFF – SUPRO® TEX 7110 (proteína plant based)

2º Lugar – Kerry – Microcap (semente de cristalização com função estabilizante e estruturante)

3º Lugar – GTFoods / Lorenz – NoSug (maltodextrina zero açúcar)

Fi Innovation Awards Produto:

1º Lugar – Sadia – Couve-Flor Wings (empanado moldado à base de couve-flor) / Seara – Frangos Crocantes (frangos íntegros empanados) – 2 produtos vencedores*

2º Lugar – Sadia – Hot Bowls Sadia (macarrão instantâneo)

3º Lugar – GDS – Whey Drink Gourmet – Black Skull (bebida proteica pronta para consumo)

Startup Innovation Challenge:

1º Lugar – Mahta – Superfoods Amazônicos em pó (pó para preparo de alimentos e bebidas)

2º Lugar – Mahta – Mahta Coffee (café funcional)

3º Lugar – Alpacas – Quinoa Rock (crispies de quinoa com chocolate)

Inovação em Sustentabilidade:

1º Lugar – SL Alimentos – Proteína Concentrada de Feijão Caupi

2º Lugar – Avante Food Systems – Carnevale (proteína culinária 100% vegetal)

3º Lugar – Podium Alimentos – Fibra de Mandioca