Profissionais da saúde têm acesso a lives sobre marketing

* Por: DINO - 27 de outubro de 2023.

Entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro, será realizada uma série de lives, disponibilizadas gratuitamente, que abordarão estratégias de marketing destinadas a dentistas e médicos. A iniciativa está sendo promovida pelo especialista em marketing Rick Fernandes. Os eventos on-line têm como objetivo capacitar profissionais de saúde a utilizar efetivamente a internet como ferramenta, por meio de estratégias de alto impacto.

No decorrer das transmissões ao vivo, Rick Fernandes abordará conceitos como o “Golden Circle”, que se concentra nas perguntas fundamentais do “por quê”, “como” e “o quê”, auxiliando profissionais da saúde a compreender e comunicar suas missões, métodos e serviços de maneira mais eficaz, estabelecendo conexões mais profundas com seus pacientes.

Outro aspecto que será discutido nas aulas é a técnica de segmentação de anúncios nas redes sociais, conhecida como “5 Raios”. Essa abordagem possibilita a médicos e dentistas atingirem o público-alvo mais relevante, atraindo pacientes em busca de seus serviços específicos, de forma consistente e confiável.

Segundo o especialista de marketing, Ricardo Fernandes, essa série de lives promete oferecer um entendimento das táticas mais eficazes para o mercado de saúde, permitindo que médicos e dentistas atinjam patamares mais altos em suas carreiras e, ao mesmo tempo, ofereçam um atendimento de qualidade aos seus pacientes.

“O evento é essencial para todo profissional de saúde, porque não se ensina gestão e marketing na graduação, na especialização de odontologia ou na área médica. Nessas graduações, não se ensina gestão, que é muito importante”, disse, ressaltando que para alcançar sucesso na carreira, não é necessário apenas conhecimento técnico, mas também conhecimento em gestão e marketing para saber como se posicionar.

Além desses benefícios, Fernandes destaca que os profissionais da saúde aprenderão a aplicar princípios de comunicação e conexão em diversos contextos, aprimorando suas habilidades interpessoais e de liderança, o que enriquecerá suas relações com os pacientes. “Isso levará a um aumento na valorização profissional e aumento de resultados, principalmente financeiros”, finaliza.

Para participar, os interessados podem se inscrever no site oficial do evento: www.pacientequalificado.com.br