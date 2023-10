Tecnotree registra uma carteira de pedidos recorde apoiada por fortes entregas e promete crescimento estável

Compartilhe Facebook

27 de outubro de 2023.

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.

Tecnotree Reports Record Order Book Backed By Strong Deliveries, Promises Stable Growth (Graphic: Business Wire)

Principais destaques dos resultados financeiros do terceiro trimestre:

As vendas líquidas no terceiro trimestre foram de € 21,4 milhões, apresentando um crescimento de 7,4% em relação ao ano passado

Os resultados operacionais aumentaram 23% para € 6,2 milhões, em comparação com 5% no ano passado

O resultado líquido diminuiu 3,3% para € 3,2 milhões

O fluxo de caixa após investimentos foi de € 7,9 milhões negativo

O lucro por ação foi de € 0,01

A Tecnotree recebeu € 31 milhões de novos pedidos no trimestre e a carteira de pedidos no final do período foi de € 78 milhões

Sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, comentou: “Estamos satisfeitos com nosso desempenho neste trimestre, pois mantivemos um impulso contínuo de crescimento constante, apesar das condições desafiadoras do mercado. Este crescimento foi alimentado pelas entregas do nosso Digital Stack para BSS na África e no Médio Oriente, juntamente com as entregas de AI/ML da Tecnotree Sensa em cuidados de saúde e fintech nos Estados Unidos. Nosso foco continua sendo fornecer produtos e serviços de qualidade a nossos clientes, garantindo ao mesmo tempo a monetização de todas as oportunidades oferecidas pelo mercado para transformações digitais lideradas por AIML e pelo ecossistema B-B-X”.

Outros feitos importantes:

A Tecnotree lançou o MTN D-Stack, no âmbito do programa de transformação MTN Metamorphose desenvolvido pela Tecnotree. Impulsionado pela suíte digital da Tecnotree, o projeto significa um grande salto no sentido de melhorar as ofertas da MTN, permitindo-lhes beneficiar de uma grande variedade de soluções orientadas para a automação.

A Tecnotree assinou um acordo multimilionário de cinco anos com o Grupo Telenor, para fornecer seu sistema de correio de voz (VMS) para operações na Noruega, Dinamarca e Suécia na região nórdica.

A Tecnotree assinou um acordo multimilionário com a Telikom PnG. Segundo o contrato, a Tecnotree fornecerá suporteàTelikom por meio de sua plataforma BSS-Edge, com produtos como integração comercial de linhas fixas e móveis.

A Tecnotree assinou um acordo multimilionário com um prestador de serviços de telecomunicações em ascensão da região africana. Essa colaboração fará com que a Tecnotree forneça uma pilha avançada de sistemas de suporte a negócios (BBS) digitais, juntamente com fintech e serviços de valor agregado (VAS). O novo logotipo é mais um esforço de sucesso rumoàforte presença da empresa na África.

Neste trimestre, a Briclinks Africa Plc ‘BTEL’ seleciona o Tecnotree BSS, o Moments B2B2X Marketplace e a plataforma DiWa Fintech para turbinar as capacidades de entrada no mercado e de monetização de receitas.

Além disso, no terceiro trimestre a Tecnotree foi adjudicada com um acordo de transformação da Sensa AI/Ml e do Digital BSS com um provedor de serviços de telecomunicações (CSP) de primeiro nível na região MENA.

A Tecnotree obteve o Diamond Badge na Open API Conformance do TM Forum, solidificando uma posição de liderança com um total de 59 APIs abertas certificadas, incluindo nove APIs abertas do mundo real. O reconhecimento significa o compromisso da Tecnotree em criar um ecossistema digital aberto para os clientes e atender às expectativas cada vez maiores da indústria de comunicações.

A Tecnotree foi classificada em quarto lugar entre as principais empresas do mundo em IA e agentes autônomos pela Markets and Markets Analyst em 2023.

lugar entre as principais empresas do mundo em IA e agentes autônomos pela Markets and Markets Analyst em 2023. A Tecnotree também foi classificada entre as duas principais empresas fornecedoras globais em participação de mercado de monetização de receitas em 2023 pela Precision Reports e Digital Journal, uma renomada empresa canadense de análise de CSPs.

A Tecnotree foi reconhecida pelo TM Forum como finalista em seu mais prestigiado prêmio TMF Excellence for Customer Experience, entregueàMTN Uganda.

A Tecnotree foi homenageada com dois prêmios de prestígio: “Melhor inovação em tecnologia da informação” e “Prêmio de melhor diversidade no local de trabalho”. Os prêmios reconheceram as conquistas da Tecnotree nas áreas de inovação e implementação de novas tecnologias, bem como sua dedicação em promover talentos digitais excepcionais por meio da diversidade no local de trabalho.

Além disso, a Tecnotree continua investindo em novas iniciativas – plataforma Tecnotree Sensa Fabric AI/ML, Tecnotree Moments, Tecnotree DiWa (carteira digital) e SaaS; e tivemos uma participação bem-sucedida em muitos eventos internacionais de tecnologia neste trimestre.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é a número 1 na tabela Open API Conformance do TM Forum com 59 APIs abertas e isso é resultado de sua busca por entregar excelência e fornecer consistentemente experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Seu Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

