Estudo traça panorama do mercado de marketing no Brasil

30 de outubro de 2023.

O Brasil possui mais de 180 mil agências de Marketing e Comunicação. A informação faz parte do estudo Marketing em Foco, realizado pela Cortex em parceria com o Mundo do Marketing, que mapeou e detalhou a atuação das operações em território nacional – a maior cidade do país, São Paulo (SP), reúne 20% das iniciativas do gênero.

De acordo com a pesquisa, das empresas de marketing sediadas na capital paulista, 4.651 atuam apenas com o segmento, ao passo em que cerca de 40 mil unidades desempenham modalidades ligadas ao setor, como produção cinematográfica, consultoria e publicidade. O Rio de Janeiro (RJ) ocupa a segunda posição na lista, com 1.346 iniciativas especializadas em Marketing e Comunicação e 13,6 mil unidades que oferecem trabalhos do gênero.

Giovanni Ballarin, CEO da agência de marketing digital Mestres do Site, observa que, após nove anos de mercado, é possível notar que a maioria das empresas estão começando a se preocupar de forma bem genérica com o marketing, sem uma estratégia tão clara e sem ferramentas como CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português) e processo de venda definido.

Ballarin explica que, para empresas que ainda não têm um processo claro de marketing, é comum que os contatos recebidos não sejam tratados de forma adequada dentro de um funil de vendas.

“Com isso, muitas oportunidades acabam sendo perdidas pela falta desse processo, e o mesmo acontece com o funil de marketing”, pontua. “Por isso, a importância dessa estrutura dentro das empresas, até porque muitas delas não conhecem todas as ferramentas, assim como não dominam o conceito do funil de vendas e marketing que podem utilizar”, diz ele.

De acordo com outra análise recente, também realizada pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International, 90% de todas as empresas do mundo investem em marketing digital, e a maior parte delas é do Brasil. Segundo a Pesquisa Marketing Visão 360º, mais da metade (54%) das companhias que entendem que a modalidade é indispensável são de pequeno porte, com até 99 funcionários.

A aderência ao marketing digital seguiu em uma crescente no Brasil mesmo durante a pandemia de Covid-19. Segundo o Digital AdSpend 2021, conduzido pelo IAB Brasil, o investimento na área chegou a R$ 30 bilhões no país, uma expansão de 27% em relação a 2020, primeiro ano da crise sanitária.

