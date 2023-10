Revista Super Saudável ganha um site exclusivo

* Por: DINO - 30 de outubro de 2023.

Ao celebrar a 100ª edição, a revista Super Saudável ganhou um site exclusivo, que entrou no ar em 18 de outubro. Além de dar mais visibilidade ao conteúdo publicado trimestralmente na edição impressa da publicação – lançada em 2001 pela Yakult do Brasil e dirigida principalmente a profissionais da saúde e pesquisadores –, o site tem o objetivo de ampliar a disseminação de informações que estimulem a vida saudável também para o público leigo.

A edição impressa comemorativa começará a circular em breve para cerca de 20 mil assinantes, com 52 páginas totalmente voltadas ao sistema gastrointestinal. Os leitores encontrarão informações sobre as principais doenças digestivas, o papel da microbiota intestinal nos diferentes sistemas do organismo e resumos de estudos desenvolvidos com o Lactobacillus casei Shirota (cepa da Yakult) relacionadas aos sintomas gastrointestinais, entre outros temas.

No site Super Saudável, os internautas encontrarão inúmeras informações sobre saúde, nutrição, probióticos, microbiota intestinal, pesquisas, tecnologia na saúde, vida saudável e dicas de qualidade de vida. A Super Saudável digital terá, ainda, a entrevista do mês da edição impressa em formato de vídeo e entrevistas exclusivas com profissionais da saúde e pesquisadores, em formato de vídeos e podcasts.

O site também trará resumos de estudos científicos desenvolvidos com o probiótico Lactobacillus casei Shirota por pesquisadores de várias partes do mundo, assim como acesso direto ao Portal Científico da Yakult para os visitantes que desejam obter informações técnicas e resultados de pesquisas científicas. Os leitores também poderão acessar todas as edições impressas da revista Super Saudável e terão a oportunidade de participar com sugestões de pautas.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que esse investimento faz parte do contexto de comunicação modernizada da filial, que visa ampliar a informação utilizando todos os canais digitais disponíveis. “Nosso objetivo é ampliar a informação sobre saúde e qualidade de vida, e dar ainda mais visibilidade aos estudos científicos desenvolvidos por cientistas no Brasil e no exterior, ampliando o acesso a essas informações para todos os interessados. Convidamos todos a compartilhar essa novidade para que mais e mais pessoas desfrutem de uma vida mais saudável”, afirma. Para conhecer o site, basta acessar https://revistasupersaudavel. com.br/.

Mais informações

