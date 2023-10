SLB Selecionada pela Eni para o Projeto Mundial do Relatório de Emissões de Metano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de outubro de 2023.

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que seu negócio ‘End-to-end Emissions Solutions’ (SEES) foi selecionado pela empresa integrada de energia Eni (NYSE: E) para fornecer planos abrangentes de relatórios e medição de emissões de metano em fuga para instalações operacionais internacionais da Eni.

O projeto, que já está em curso, está alinhado com as normas de relatórios da Parceria de Petróleo e Gás Metano 2.0 (OGMP 2.0), o principal programa de relatórios e mitigação de metano do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). A meta é forneceràEni um relato preciso de suas emissões de metano em fuga para fins de relatórios transparentes e informar os esforços estratégicos da Eni para reduzi-las. O metano é um potente gás com efeito de estufa (GEE), que tem um impacto nas alterações climáticas até 84 vezes maior do que o dióxido de carbono durante um período de 20 anos, representando cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás.

“A precisão, a velocidade e a escala de medição são três elementos cruciais para o setor de petróleo e gás diminuir suas emissões de metano”, disse Kahina Abdeli-Galinier, Diretora de Negócios de Emissões da SLB. “Ao trabalhar em cooperação com a Eni, estamos aproveitando nosso profundo conhecimento dos requisitos da OGMP 2.0 e nossa presença mundial para forneceràEni medições e relatórios de dados de metano precisos e confiáveis em suas operações onshore e offshore em um rápido período de entrega de seis meses. Para a Eni e outros produtores, o rápido aumento desta capacidade oferece os conhecimentos necessários para acelerar o progresso no enfrentamento às emissões de metano em fuga.”

Ao trabalhar em diversos locais na África, Ásia, Europa e América do Norte, o SEES irá executar medições e simulações a nível de fonte das emissões da Eni segundo os requisitos do relatório da OGMP 2.0. A SLB irá reunir e analisar os dados bem como ajudar a Eni a relatar suas emissões a nível de fonteàOGMP.

Antes deste projeto, a SLB avaliou tecnologias de medição ideais para identificar e quantificar as emissões de metano, a fim de propor soluções mais alinhadas às necessidades de cada instalação e aos requisitos locais.

A SEES foi lançada em março de 2022 e oferece um amplo conjunto de serviços e tecnologias de ponta concebidos para oferecer às operadoras uma solução robusta e ampliável para medição, monitoramento, relatórios e, em última análise, eliminação de metano e emissões rotineiras de chamas. Desde seu lançamento, a SEES concluiu projetos de clientes na Ásia, Oriente Médio, Europa e EUA, incluindo consultoria, planejamento de vigilância otimizado, medições e interpretação mediante uma plataforma digital segura.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação de petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização de indústrias, bem como no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de precaução sobre declarações prospectivas: Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como “esperar”, “é possível”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando,àincapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas;àincapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

