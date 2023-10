Telecomunicações apresentam avanço no Brasil

Compartilhe Facebook

O crescimento das telecomunicações no Brasil tem relação direta com o desenvolvimento da sociedade e com a economia. No país, o setor representa 2,4% do PIB e gera 2,7 milhões de empregos. Ainda, segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2022 o setor registrou faturamento de R$ 149,6 bilhões.

As telecomunicações permitem a comunicação entre pessoas e empresas, o que contribui para o desenvolvimento social e econômico. Além disso, ainda segundo o Cade, o crescimento do setor permite o aumento da produtividade nas empresas, ajuda a criar novos empregos e promove a inclusão social.

De acordo com a Analista de Mercado do portal Assine, Ana Paula Moreira, os principais fatores que impulsionam o crescimento das telecomunicações são o aumento da população, o desenvolvimento econômico e o próprio avanço tecnológico do país. “Com mais possibilidades de integração, as pessoas buscam por alternativas de conexão que sejam mais eficientes e com melhor custo benefício”, destaca Ana Paula.

Impactos sociais e econômicos do crescimento das telecomunicações

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que as telecomunicações impulsionam o desenvolvimento social e econômico. A pesquisa, que analisou dados de diversos países, concluiu que as telecomunicações contribuem para o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e a redução das desigualdades.

Uma das principais características das telecomunicações é a facilitação da comunicação entre pessoas e empresas. Isso permite que as pessoas se conectem de forma rápida e eficiente, independentemente da distância. Com a internet, uma pessoa no interior do Brasil pode estudar na mesma universidade que uma pessoa em São Paulo.

Além disso, as telecomunicações permitem o aumento da produtividade nas empresas, ajudam a criar novos empregos e promovem a inclusão social. Uma pesquisa da OCDE e publicada online, mostra que países com mais acesso à internet têm pessoas mais felizes e saudáveis.

No Brasil, o acesso às telecomunicações ainda é um desafio. De acordo com o IBGE, 9,1% dos domicílios brasileiros não possuem nenhum tipo de serviço de telecomunicações. Para superar esse desafio, o governo brasileiro tem investido na expansão da infraestrutura de telecomunicações. O Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010, tem como objetivo universalizar o acesso à internet banda larga até 2024.

Combinação de internet fibra, TV por assinatura e telefone fixo viabiliza acesso aos serviços

Os serviços combinados são uma alternativa completa para as necessidades de comunicação e entretenimento em casa. As operadoras disponibilizam pacotes que reúnem internet fibra, TV por assinatura e telefonia fixa por preços que se tornam mais acessíveis do que se a contratação fosse feita separadamente.

A internet fibra provê a conexão online, que aproxima pessoas e oferece opções de entretenimento digital. A TV por assinatura oferece uma grade de programação com canais diversos, incluindo filmes, séries, esportes, documentários e muito mais. E o telefone fixo viabiliza a comunicação por voz, por meio das ligações.

Um estudo recente do IPEA mostrou que as telecomunicações têm um impacto positivo significativo na vida das pessoas. O técnico em telecomunicações Eduardo Carvalho, especialista do portal Assine, diz que “O estudo confirma que as telecomunicações são um investimento importante para o futuro. As empresas de telecomunicações estão trabalhando para expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços, para que mais pessoas possam aproveitar os benefícios das telecomunicações.”

Hoje, inclusive, é possível otimizar as buscas por planos de telecom que sejam mais indicados para assinatura, de acordo com critérios como velocidade, benefícios associados e cobertura por CEP.