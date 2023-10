UniPaulistana Day abre portas para alunos que sonham com uma graduação

* Por: DINO - 30 de outubro de 2023.

O UniPaulistana Day é promovido pela UniPaulistana e abre portas para os alunos que sonham em ingressar no ensino superior. Durante o evento, a universidade convida a comunidade acadêmica e o público em geral a vivenciar uma experiência universitária.

O encontro tem como objetivo auxiliar os futuros graduandos na decisão do curso que melhor se adequa às suas aspirações, fornecendo informações importantes sobre os diferentes cursos disponíveis e os benefícios da graduação na vida profissional.

Descobrindo novos horizontes

O UniPaulistana Day é uma oportunidade para estudantes do ensino médio, seus pais e amigos explorarem as inúmeras possibilidades educacionais oferecidas em um espaço universitário. O evento promove uma variedade de atividades para ajudar os participantes a descobrirem o que o futuro de suas carreiras pode reservar.

O professor Angelo Toyokiti Yasui, pró-reitor do Centro Universitário Paulistana, observa que é importante que o estudante do ensino médio tenha a convicção sobre a sua escolha, seja ela, o curso, a instituição de ensino superior e a modalidade de ensino que irá cursar. E que também é necessário entender e avaliar a relação entre a qualidade da Instituição de Ensino, a sua tradição e valor do investimento, ou seja, a mensalidade que o estudante deverá arcar.

Atente-se a Programação do UniPaulistana Day

Recepção e boas-vindas com a equipe UniPaulistana: os participantes terão a chance de conhecer a equipe e se familiarizar com o ambiente de uma universidade. Horário: das 8h às 8h30, no Espaço Térreo.

O que fazer ao concluir o colégio?: Sarah Almachar, CEO da evlos4u, e Angelo Toyokiti Yasui, pró-reitor da UniPaulistana, oferecerão insights sobre a importância de seguir direcionamentos na escolha da carreira. Horário: das 8h30 às 9h30 no Auditório.

Conhecendo a estrutura da UniPaulistana: uma visita guiada pela infraestrutura do centro universitário permitirá aos participantes explorar as instalações e os recursos disponíveis. Horário: das 9h30 às 10h15 no Campus.

Em que momento profissional decide fazer o que faz?: os professores Paulo Madjarof e André Dalpicolo compartilharão suas experiências pessoais e fornecerão conselhos sobre como tomar decisões de carreira informadas. Horário: das 10h15 às 11h30, na Sala 26.

Como ser um CEO e construir seu próprio negócio? Os professores Angelo Toyokiti Yasui e Edílson Chagas explorarão os desafios e oportunidades de se tornar um empreendedor de sucesso. Horário: das 10h15 às 11h30, na Sala 24.

O atalho para tornar-se um milionário é atuar em tecnologia?: Alexander Luiz da Conceição e o Professor Ronaldo Maurício Costa discutirão as perspectivas e as tendências do setor de tecnologia. Horário : das 10h15 às 11h30, no Lab 67.

Encerramento das Atividades, com sorteio de brindes: o evento culmina com um encerramento festivo, incluindo alguns brindes para os participantes. Horário: das 11h30 às 12h30, no Auditório.

Quem são os palestrantes

O evento contará com a participação de profissionais de renome, cada um trazendo sua experiência para o palco durante o UniPaulistana Day:

Sarah Almachar – CEO da evlos4u

Com anos de conhecimento no mercado financeiro e investimento em empresas, Sarah é proprietária de uma empresa de tecnologia que soluciona desafios corporativos. Sua formação pela Hong Kong University of Science e Technology a torna uma referência na área.

Angelo Toyokiti Yasui – Pró-Reitor da UniPaulistana

Angelo é proprietário de uma empresa de incentivos e desenvolvimento de pessoas, com formação pelo Insper e Mackenzie em Finanças e Controladoria, além de uma extensa atuação no mercado financeiro e educacional.

Prof. Paulo Madjarof

Psicólogo Clínico com expertise na utilização da hipnose como recurso terapêutico. Além disso, é professor de Psicologia no Centro Universitário Paulistana – UniPaulistana e co-coordenador do Curso de Especialização em Hipnose por essa instituição.

André Dalpicolo

Professor da UniPaulistana com grande vivência na área da Educação e destaque como compositor de sambas-enredos consagrados. Suas múltiplas formações pela PUC, ESPM, Belas Artes, UFSCAR, Mackenzie e FAAP o tornam uma figura polivalente na educação.

Prof. Edílson Chagas

Professor Coordenador da UniPaulistana, com atuação dedicada à transformação da sala de aprendizado em um espaço onde teoria e prática se encontram. Sua experiência no mercado financeiro e consultoria de empresas, o tornam um especialista na área.

Alexander Luiz da Conceição

Executivo de tecnologia com mais de 14 anos de experiência no desenvolvimento e liderança de equipes para construção de aplicações inovadoras para empresas de renome. Sua formação em Sistemas de Informação pela USP e MBA em Negócios Digitais o destacam como referência no setor de tecnologia.

Prof. Ronaldo Mauricio Costa

Professor da UniPaulistana com ampla bagagem na área da educação e no mercado financeiro. Além disso, ele é um empreendedor com graduação pela FIPECAFI e mestrado pela PUC.

Acesso para todas as pessoas

O UniPaulistana Day é uma oportunidade inclusiva, aberta a estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas, seus pais, professores e todas as pessoas interessadas em explorar o leque de oportunidades educacionais oferecidas pela UniPaulistana.

Este evento proporcionará uma visão holística da vida universitária e oferecerá caminhos para ajudar os futuros universitários a fazerem escolhas educacionais informadas. Se uma pessoa está prestes a concluir o ensino médio ou está interessado em explorar novas possibilidades educacionais no ensino superior, o UniPaulistana Day conduzirá pelo início dessa jornada.