Yagi lança Cotton iD, sistema próprio para esclarecer a rastreabilidade do algodão orgânico

* Por: DINO - 30 de outubro de 2023.

A Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/index.html) anunciou a criação e início da operação de um sistema de gestão próprio consistente de rastreabilidade, do campo ao fio, por meio de um sistema de gestão próprio que vincula as certificações internacionais do algodão orgânico produzido na Índia que administramos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231030645305/pt/

Part of our organic cotton production background (Photo: Business Wire)

Complexidade da certificação do algodão orgânico

Existem várias certificações e normas internacionais para o algodão orgânico. Isso começa com o descaroçamento, processo de separação da semente e do algodão da bola de algodão e algodão colhidos para garantir a rastreabilidade dos fios, tecidos e do produto final. Porém, para processos anteriores a essa etapa, a norma de certificação para produtos agrícolas orgânicos é aplicado às bolas de algodão e ao campo.

A existência de duas certificações diferentes dificulta a obtenção de uma gestão consistente da rastreabilidade para o algodão orgânico (e seus produtos). No passado, já houve casos de fraudes em grande escala relacionadas com o algodão orgânico na Índia, o maior país produtor de algodão orgânico do mundo.

Rastreabilidade almejada pela Cotton iD

Criamos e começamos a operar um sistema de gestão próprio que vincula as duas certificações internacionais do algodão orgânico produzido na Índia que administramos. Esse sistema permite uma gestão consistente da rastreabilidade desde a plantação de algodão até o fio. Dessa maneira, podemos obter uma rastreabilidade incrivelmente transparente para 85% ou mais do algodão orgânico que tratamos, do campo de algodão ao fio. Iniciamos a distribuição de produtos com a nossa marca “Unito Organic” que abrange fios, têxteis e roupas. Podemos fornecer certificações dessa gestão aos clientes que compram algodão orgânico aplicável da nossa empresa.

Algodão orgânico e nós

Somos membros do Global Organic Textile Standard (GOTS) desde 2006 e uma das principais empresas do Japão em termos de volume manuseado de algodão orgânico certificado internacionalmente. Além disso, participamos em atividades de apoioàconversão para a agricultura biológica dos produtores de algodão na Índia, continuamos fornecendo apoio escolar aos filhos dos agricultores e temos trabalhado para estabelecer estruturas sustentáveis para o algodão orgânico.

Temos uma empresa do grupo “Tsubame Towel” (https://tsubame-towel.com/), que produz o maior volume de toalhas de algodão orgânico no Japão. Também temos a Yamaya Orimono Co., Ltd. (https://yamayaorimono.co.jp/), especialista em processamento de fios que também possui certificação GOTS. O algodão orgânico é uma parte extremamente importante do nosso Grupo.

“Somos muito conscientes da necessidade de uma gestão da rastreabilidade que vá mais além em termos de transparência da rastreabilidade, algo particularmente importante na indústria têxtil. Ao contar com o apoio da indústria de fiação, queremos fortalecer nosso sistema de gestão e fornecer algodão orgânico mais seguro e confiável para países do mundo inteiro, a fim de prosseguir com nosso negócio sustentável.” – Yamaya Orimono Co., Ltd. –

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231030645305/pt/

Contato:

Masaru Utsunomiya / Nobuo Takemoto

Sales Dept. Section 211 | Yagi & Co., Ltd. (2-2-8 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 540-8660 Japan)

[email protected] / [email protected] | +81-6-6266-7895 / +81-6-6266-8582

Fonte: BUSINESS WIRE