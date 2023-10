A Quectel envia cartas de cessação e desistência a concorrentes exigindo mudança imediata de práticas comerciais injustas e enganosas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de outubro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT, enviou hoje uma carta de cessação e desistência para a Renesas Electronics Corporation de Tóquio, Japão, exigindo que ela pare imediatamente de fazer acusações falsas sobre a Quectel e seus módulos de IoT e renuncie a uma apresentação em PowerPoint de setembro de 2023 intitulada “Attacking Quectel Sockets” (Atacando os Soquetes da Quectel, em português) que a Renesas enviou aos clientes da Quectel.

O documento da Renesas afirma falsamente que os módulos da Quectel estão em uma lista proibida do governo dos EUA e que a Comissão Federal de Comunicações (FCC) concedeu um pedido da Câmara dos Representantes dos EUA para proibir os módulos de IoT da Quectel. Ambas as declarações são falsas e difamatórias. A Quectel está exigindo uma retratação e correção da Renesas.

“Recentemente, chegou ao nosso conhecimento que vários concorrentes estão propagando rumores falsos e difamatórios e distribuindo material contendo declarações falsas e difamatórias aos clientes e potenciais clientes da Quectel”, disse Norbert Muhrer, presidente e diretor de vendas da Quectel. “Nós nos defenderemos vigorosamente contra falsas alegações e não toleraremos práticas falsas e difamatórias contra a Quectel e seus clientes. Para ser claro, os módulos IoT da Quectel não estão, e nunca estiveram, na lista coberta da FCC nem em nenhuma outra lista de agência governamental dos EUA que sujeitaria a Quectel ou seus produtos a restrições de qualquer natureza.”

A Quectel tem contatado funcionários do governo dos EUA para corrigir mal-entendidos fundamentais sobre sua tecnologia de módulo IoT. Os módulos da Quectel não representam nenhum riscoàsegurança nacional ouàprivacidade. De fato, a Quectel não tem acesso a nenhum dado dos dispositivos de seus clientes, muito menos controla ou gerencia esses dados. Em vez disso, os fabricantes dos dispositivos nos quais seus módulos são colocados têm controle total de todos esses dados. A apresentação mais recente da QuectelàFCC sobre esse assunto está aqui.

A Quectel contratou a respeitada empresa de segurança independente Finite State, que está auditando e realizando testes de penetração na segurança dos módulos da Quectel. Seu trabalho contínuo inclui testes rigorosos de segurança, melhoria na visibilidade da cadeia de abastecimento de software e gerenciamento abrangente de riscos de software. A Quectel recebeu altas notas da Finite State por sua cibersegurança. Veja aqui um comunicadoàimprensa sobre o relatório da Finite State.

A Quectel mantém os mais altos padrões de segurança e privacidade de dados do setor. Ela também segue as melhores práticas do setor, melhora continuamente os protocolos de segurança, realiza auditorias independentes, qualifica-se para certificações de segurança e comunica de forma transparente sobre os recursos e práticas de segurança de seus produtos.

A Quectel espera demonstrar a segurança de seus módulos às autoridades governamentais. Também está determinada a impedir que concorrentes como a Renesas espalhem falsidades sobre os seus produtos.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT apoiado por um suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth além de antenas e serviços.

Com escritórios regionais e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional está empenhada em avançar na IoT e ajudar a construir um mundo mais inteligente.

Para obter mais informações, viste: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231031639469/pt/

Contato:

Contato com a mídia: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE