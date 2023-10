Belkin destaca a excelência do design com o novo carregador dock BoostCharge Pro 2 em 1 para iPhone e relógios Apple

Belkin, a marca líder de produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje o carregador dock BoostCharge Pro 2 em 1 com MagSafe, uma solução elegante para carregar o iPhone e relógio Apple. Projetado com a tecnologia oficial MagSafe, recursos de carregamento rápido para o relógio Apple e ângulos de visualização do iPhone ajustáveis de 0 a 70 graus, o carregador dock BoostCharge Pro 2 em 1 oferece forma versátil e função de qualidade de primeira linha. Seu design esteticamente sofisticado incorpora materiais reciclados pós-consumo e apresenta bordas suaves e um formato elegante sem esforço para complementar perfeitamente um espaço cuidadosamente selecionado.

The new BoostCharge Pro 2-in-1 Dock with MagSafe has an elegant and modern design. (Photo: Belkin)

Design moderno

Apresentando duas cores neutras – areia e carvão – e acabamentos cromados que combinam com a cor, o carregador dock tem uma surpreendente aparência de pedra, combinando perfeitamente com o ambiente, seja colocado em uma mesa de cabeceira, bancada de cozinha ou mesa de trabalho.

De tamanho compacto e com um dock MagSafe ajustável de 0 a 70 graus, o carregador dock BoostCharge Pro exibe com elegância a tela do iPhone, tornando-o o acessório perfeito para FaceTime ou StandBy. Em cada local que o iPhone for colocado na base BoostCharge Pro, o StandBy lembrará a visualização preferida do usuário, seja um relógio, fotos ou widgets.

Carregamento sem fio mais rápido para iPhone e relógio Apple

O carregador dock é feito para MagSafe, oferecendo a carga sem fio mais rápida possível para modelos de iPhone 12 e posteriores, com até 15 W. Pode carregar totalmente os relógios Apple série 7 e posterior de 0% a 80% em cerca de 45 minutos, e os modelos de relógio Apple Ultra de 0% a 80% em cerca de uma hora. O produto é fornecido com uma fonte de alimentação USB-C PD de 30 W.

Melhor para o planeta

Ao reforçar o compromisso contínuo da Belkin de fabricar produtos de forma mais responsável, o carregador dock BoostCharge Pro 2 em 1 utiliza um mínimo de 60% de plástico reciclado pós-consumo (PCR) em seu invólucro e a embalagem externa é 100% livre de plástico e feita com papel certificado de origem florestal.

Preço e disponibilidade

O carregador dock BoostCharge Pro 2 em 1 com MagSafe estará disponível para encomenda a partir de 7 de novembro de 2023 por USD 129,95 nos sites apple.com e belkin.com, e em breve em revendedores selecionados em todo o mundo.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder no mercado de acessórios, oferecendo soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio, segurança e automação residencial para uma ampla variedade de produtos eletrônicos de consumo e ambientes empresariais nos últimos 40 anos Fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países ao redor do mundo, a Belkin cria produtos que capacitam as pessoas a aproveitar melhor cada dia, seja em casa, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International juntou-seàFoxconn Interconnect Technology para fortalecer a sua influência global, mantendo ao mesmo tempo as suas prioridades em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação e sustentabilidade. A Belkin continua sempre inspirada pelas pessoas e pelo planeta em que vivemos.

