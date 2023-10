Energy Exemplar será adquirida pela Blackstone e Vista Equity Partners

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de outubro de 2023.

Energy Exemplar, uma importante fornecedora global de software de simulação do mercado de energia, anunciou hoje que concordou em ser adquirida por fundos de private equity (capital privado) afiliadosàBlackstone (”Blackstone”) e Vista Equity Partners (“Vista”). Com o apoio da Blackstone e da Vista, a Energy Exemplar obtém novos recursos para ajudar a acelerar o crescimento e impulsionar a inovação da plataforma para apoiar a confiabilidade da rede e a transição energética.

“Estamos extremamente animados em relação a esta parceria e como isso vai acelerar os investimentos em nossa principal plataforma SaaS, que fornece simulações precisas e suporteàdecisão para nossos clientes no atual cenário energético em constante mudança”, disse David Wilson, CEO da Energy Exemplar. “A combinação da Blackstone e da Vista oferece um nível exclusivo de experiência nos setores de energia e software, que continuará a promover a Energy Exemplar como a solução ideal para a transição energética para todos os nossos clientes do mundo inteiro que lideram esta tarefa.”

Participantes do mercado de energia de todo o mundo confiam na plataforma da Energy Exemplar para otimizar a tomada de decisão, tanto no desenvolvimento de novos ativos quanto nas operações existentes. As soluções da Energy Exemplar oferecem a melhor funcionalidade da categoria que permite aos usuários modelar e entender o cenário energético cada vez mais complexo em uma única plataforma unificada. A Energy Exemplar teve 30% de crescimento CAGR (taxa composta de crescimento anual) desde 2018 e atualmente atende a 500 clientes em 79 países.

“A Energy Exemplar é uma líder de categoria estabelecida, com potencial de crescimento descomunal no mercado de energia global que evolui rapidamente”, disse Ryan Atlas, diretor administrativo na Vista Equity Partners. “Sua plataforma oferece uma visão abrangente do impacto que os sistemas tradicionais e emergentes têm sobre os negócios daqueles que lideram a transição energética. Conjuntamente com a Blackstone, estamos ansiosos para realizar essa parceria com David e com a equipe executiva, aproveitando nossa experiência no dimensionamento de empresas de software empresarial transformadoras para acelerar ainda mais a inovação e o valor do cliente”

Bilal Khan, diretor administrativo sênior na Blackstone Energy Transition Partners, acrescentou: “Estamos muito entusiasmados por apoiar a Energy Exemplar, uma provedora de software essencial que respalda o crescimento da energia renovável, o armazenamento de baterias e o investimento em redes de transmissão necessários para a transição energética. A experiência no mercado de energia e a rede de conexões da Blackstone podem aprimorar a trajetória de crescimento da empresa. Não poderíamos estar mais felizes de trabalhar com a Vista, David e a equipe de gerenciamento para impulsionar o próximo estágio de desenvolvimento da Energy Exemplar e suas soluções de tecnologia que apoiam a confiabilidade da rede e a descarbonização. Este investimento é o mais recente em uma série que demonstra a convicção da Blackstone na transição energética.”

Kirkland & Ellis LLP atuaram na assessoria jurídica, e William Blair atuou na assessoria financeira para a Blackstone e Vista. Lazard atuou na assessoria financeira, e Jones Day e Herbert Smith Freehills atuaram na assessoria jurídica para a Energy Exemplar.

Sobre a Energy Exemplar

A Energy Exemplar é líder de mercado em tecnologia de simulação do mercado de energia baseada em otimização. Nosso pacote de software em nuvem, encabeçado pelo PLEXOS® e Aurora, é usado em todas as regiões do mundo para diversas aplicações, desde análises de curto prazo até estudos de planejamento de longo prazo. Ele conta com a confiança de centenas de empresas do mundo inteiro para informar decisões multimilionárias. Nosso pessoal pensa continuamente em nova abordagens e em simulações mais realistas que aprimorem a tomada de decisões, criem oportunidades de mercado e possibilitem que os serviços públicos e as autoridades reguladoras se tornem mais inteligentes, mais eficientes em termos energéticos e mais rentáveis. A Energy Exemplar continua a “expandir os limites”, sendo a primeira no mercado com os mais recentes avanços em programação e simulações do mercado de energia, enquanto se esforça para oferecer a plataforma de análise de energia mais abrangente para a sua base de clientes.

Blackstone Energy Transition Partners

A Blackstone Energy Transition Partners é a empresa de private equity da Blackstone que se concentra em negócios de private equity, sendo um investidor líder em energia com um histórico de sucesso de longo prazo e tendo investido mais de US$ 21 bilhões em capital globalmente em vários setores da indústria de energia. Nossa filosofia de investimento se baseia em apoiar equipes de gerenciamento excepcionais com capital flexível para oferecer soluções que ajudem as empresas de energia a crescer e aprimorar o desempenho, fornecendo assim energia mais limpa, mais confiável e acessível para atender às necessidades da comunidade global. No processo, construímos empresas mais fortes e de maior escala, criamos empregos e geramos valor duradouro aos nossos investidores, funcionários e todas as partes interessadas.

Sobre a Vista Equity Partners

A Vista é uma empresa líder global em investimentos com mais de US$ 101 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2023. A empresa investe exclusivamente em empresas que trabalham com software empresarial, dados e empresas habilitadas para tecnologia em estratégias de capital privado, capital permanente, crédito e capital público, trazendo uma abordagem que prioriza a criação de valor de mercado duradouro para o benefício de seu ecossistema global de investidores, empresas, clientes e funcionários. Os investimentos da Vista são ancorados por uma base de capital de longo prazo considerável, pela experiência na estruturação de transações orientadas para a tecnologia e em técnicas de gestão comprovadas e flexíveis que impulsionam o crescimento sustentável. A Vista acredita que o poder transformador da tecnologia é essencial para um futuro ainda melhor, um planeta mais saudável, uma economia inteligente, uma comunidade diversificada e inclusiva e um caminho mais amplo para a prosperidade. Mais informações estão disponíveis em vistaequitypartners.com. Siga a Vista no LinkedIn, @Vista Equity Partners e no Twitter, @Vista_Equity.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231031607837/pt/

Contato:

Pela Energy Exemplar



Erin Marks

[email protected]



(518)-290-0634

Pela Blackstone



Kate Holderness

[email protected]



(917) 318-6818

Pela Vista Equity Partners



Brian Steel

[email protected]



(212) 804-9170

Fonte: BUSINESS WIRE