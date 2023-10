Inovação tecnológica é tema do 5º iX Conference

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de outubro de 2023.

O Innovation Xperience Conference (iXC) anuncia a realização da sua 5ª edição em 8 de novembro de 2023, no Expo Transamérica, em São Paulo (SP). O evento conta com grande representatividade setorial por meio do apoio oficial e curadoria do Movimento Inovação Digital (MID), hub com mais de 150 empresas da economia digital.

A conferência apresenta também o apoio institucional da SP Negócios, da Prefeitura do município de São Paulo, e faz parte do calendário oficial da São Paulo Tech Week. O evento, realizado pelo Grupo Innovation Xperience (GiX), conta com encontro das plataformas digitais e o setor de tecnologia e inovação do mercado.

O objetivo do congresso é discutir as últimas tendências em transformação e disrupção tecnológica, com aplicações em diversos segmentos da economia brasileira. “Tenho o privilégio de afirmar que este evento é singular em sua capacidade de abordar de maneira profunda as questões fundamentais do ecossistema digital. Anualmente, dedicamos esforços na construção e defesa de uma agenda nacional para o fomento da tecnologia, inovação, digitalização e competitividade, integrando agentes público-privado, com o objetivo de tornar o desenvolvimento do país cada vez mais sustentável. Esta autoridade no protagonismo dos temas é totalmente aplicada na curadoria de conteúdo que compõe a programação, ampliando a representatividade e dando poder de voz ao setor”, ressalta Vitor Magnani, presidente do MID.

No total, mais de 120 palestrantes estarão reunidos para debater sobre inovação, tecnologia, digitalização e negócios no Brasil em três palcos de conteúdo na sala plenária e uma sala paralela. O evento ainda conta com uma feira tecnológica de exposição, com mais de 30 estandes em que são apresentadas as principais tendências e soluções. A conferência tem como público C-Levels e lideranças do ecossistema digital, especialistas acadêmicos, autoridades públicas e conta com o apoio de mais de 30 entidades do terceiro setor. A expectativa de público é de cerca 1,5 mil pessoas circulando durante o dia do evento.

“Nos últimos anos, acompanhamos uma intensa digitalização da sociedade. É um caminho sem volta para nos mantermos relevantes. Reunir os mais importantes CEOs e lideranças protagonistas no mesmo palco, integrar a cadeia de valor na feira de tecnologia e gerar conexões relevantes traduzem a essência do nosso propósito. Além disso, temos a segunda edição do Prêmio INOVATIVOS, que consolida o projeto ao reconhecer as melhores práticas de inovação digital nos multisegmentos da economia”, afirma Marcos Carvalho, diretor geral do Grupo iX.

Adriana Próspero, Diretora de Negócios do Grupo iX, complementa que “O relacionamento gera confiança e, consequentemente, confiança gera oportunidades. Ao longo do ano temos trabalhado na geração de valor em uma jornada de iniciativas de conteúdo, inteligência e networking. O iXC consolida tudo, no grande evento anual, e permite trazermos uma análise dos principais desafios de negócios enfrentados, traçar perspectivas e buscar soluções para alavancar os negócios em 2024.’’

Participantes do iXC 2023

O evento aborda as seguintes temáticas: Novas Tecnologias & Transformação Digital, Inovação aberta, Serviços Financeiros, Cibersegurança, Fidelização & Experiência do Cliente, HealthTechs, AgroTechs, Games e muito mais.

Para discutir esses temas e trazer insights, a programação já conta com a participação de executivos do mercado já confirmados:

Renato Velloso, CEO dr.consulta

Nathalia Cavalieri, General Manager da Hotmart

Otávio Damaso, Diretor de Regulação do Banco Central

Talita Lacerda, CEO da PetLove

Igor Freitas. VP de tecnologia e inovação da Zamp

Charles Schweitzer, Diretor de Inovação do Grupo Carrefour

Mauricio Santos, CEO da Claro Pay

Ainda há empresas confirmadas como a AeC, Mercado Livre, Olos Tecnologia, Meta, Twilio, Worldpay, Zoop, Senac, SP Negócios e outros presentes.

Além disso, com o objetivo de reconhecer os casos de melhores práticas de inovação digital aplicada ao desenvolvimento sustentável do negócio, haverá a cerimônia de premiação da segunda edição do Prêmio INOVATIVOS no encerramento do evento. O Prêmio é uma iniciativa com o apoio e tríplice analítica do MID, Accenture e Fundação Dom Cabral.

Serviço:

Evento: Innovation Xperience Conference

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/innovation-xperience-conference-2023/1982547

Data: 8 de novembro (presencial)

Horário: das 8h às 20h

Local: Expo Transamérica – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo – SP, 04757-020