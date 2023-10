King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Comemora o Sucesso do Tratamento de 100 Pacientes com Leucemia Linfocítica com Células CAR T

31 de outubro de 2023.

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Em uma nova etapa que oferece aos pacientes com câncer um vislumbre de esperança e uma tábua de salvação, o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) celebrou seu sucesso no tratamento do 100º paciente com leucemia linfocítica com a terapia de células T do Receptor de Antígeno Quimérico (CAR T-cell). Isso se alinha com a visão do KFSH&RC de ser a opção ideal para cuidados de saúde especializados.

A terapia com células CAR T é um tratamento inovador que aumenta a capacidade das células T de reconhecer e destruir células cancerígenas após modificação genética em laboratório para aumentar sua capacidade de direcionamento. Essa abordagem resolve o desafio da necessidade de identificação de células cancerígenas e normais, oferecendo um método promissor para o tratamento da leucemia linfocítica.

O KFSH&RC enfatizou que esta tecnologia inovadora é um vislumbre de esperança para pacientes com leucemia resistente e tumores linfoides, especialmente os que não são efetivamente tratáveis com métodos tradicionais.

Como parceiro estratégico de saúde, o KFSH&RC está compartilhando informações sobre a terapia de células CAR T, seu impacto positivo na melhoria da saúde e nas várias soluções e inovações de saúde durante a Global Health Exhibition realizada em Riade de 29 a 31 de outubro.

O Hospital KFSH&RC explicou que esta terapia avançada consiste em quatro estágios: extração do sangue do paciente para obter células específicas e a sua modificação genética em laboratório durante 3-4 semanas.

Pouco antes da terapia com células CAR T, o paciente recebe uma dose baixa de quimioterapia para aumentar sua eficácia e a capacidade do corpo de combater o câncer. Depois, as células T CAR são infundidas no braço do paciente, que é monitorado de perto durante quatro semanas para garantir a adaptação do corpo.

A utilização desse tratamento avançado no Reino é uma elevação qualitativa do atendimento médico especializado, que reduz os encargos financeiros, sociais e de saúde do envio desses casos para o exterior, em alinhamento com a Saudi Vision 2030 (Visão Saudita) e seus objetivos de saúde.

O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre é mundialmente reconhecido por oferecer esta forma avançada de tratamento, graças ao seu programa terapêutico abrangente com os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, laboratórios e assistentes sociais altamente qualificados, apoiados por uma infraestrutura integrada.

O KFSH&RC é líder global em serviços de saúde especializados, inovação, pesquisa avançada e educação médica. Ele visa o desenvolvimento de tecnologias médicas e a elevação do padrão de assistência médica em todo o mundo, por meio de parcerias com instituições líderes locais, regionais e internacionais nas áreas de clínica, pesquisa e educacional.

