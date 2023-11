Cirion expande seu complexo de data center em Cotia, São Paulo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, anunciou hoje a expansão de seu complexo de data center carrier-neutral em São Paulo (SAO1) com um novo edifício de 3.600 m2 que aumenta em 50% a sua capacidade total. O prédio está habilitado para hospedar cargas de trabalho que exigem alta densidade, tais como IA, jogos e machine learning, entre outros. A empresa tem o respaldo da Stonepeak, uma firma de investimentos alternativos especializada em ativos reais, com cerca de US$ 57 bilhões em ativos sob gestão e um amplo portfólio de investimentos em comunicações e infraestrutura digital ao redor do mundo.

A expansão do complexo SAO1 em Cotia, São Paulo, permite à Cirion continuar apoiando as demandas de diversos hyperscalers, carriers e provedores de conteúdo – todos os quais exigem uma infraestrutura robusta e escalonável. Dando assim continuidade aos mais de 30 anos da Cirion atendendo clientes corporativos no Brasil e na América Latina em geral.

Ambos os edifícios do complexo SAO1 compartilham uma subestação de energia de 20MW, com entradas de linhas redundantes de alta voltagem. O novo edifício segue a política carrier-neutral da empresa, fornecendo aos clientes acesso direto a mais de 90 operadoras e às principais empresas de nuvem pública operando no mercado latino-americano.

Além disto, o complexo SAO1 é certificado pelos padrões ISO, tais como ISO 9001; ISO 20000-1; ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 27701; ISO 22301; ISO14001; ISO 45001 (BS OHSAS 18001); ISAE 3402; PCI-DSS 3.2.1; com Tier III Design Documents e Tier III Constructed Facility do Uptime Institute, e conformidade com o PCI-DSS, SOC 1, SOC 2 e SOC 3 da AICPA, além de SAP Outsourcing Operations Partner.

A Cirion possui e opera três complexos de data center no Brasil, estrategicamente localizados nas cidades de São Paulo (SAO1), Rio de Janeiro (RIO1) e Curitiba (CUR1). Essas instalações estão localizadas em regiões seguras e de fácil acesso, perto das principais áreas de negócios e aeroportos, permitindo assim maior agilidade logística e operacional.

Os data centers da Cirion permitem às empresas construir e escalonar suas operações em instalações que são alinhadas aos objetivos de sustentabilidade da América Latina, além de aderir aos princípios de meio-ambiente, segurança e governança (ESG) da Cirion, assim como a seu compromisso com a inovação tecnológica. Esta expansão permitirá que o complexo SAO1 atinja uma Efetividade no Uso de Energia (PUE), com um consumo mínimo de energia, água e recursos naturais, para reduzir seu impacto ambiental de forma geral.

“A expansão do data center de São Paulo representa mais um passo em nossa jornada para aumentar a plataforma de data centers interconectados e de baixa latência e estabelecer um ecossistema digital próspero na América Latina”, disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies. “Esta nova instalação no complexo de data center de São Paulo reflete o compromisso contínuo da Cirion de investir em nossos clientes e fornecer a eles o mais completo conjunto de soluções de data center para apoiar a transformação digital em toda a região”.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. Atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com cobertura abrangendo toda a região América Latina.